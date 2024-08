O divórcio e a gravidez de Cardi B não atrasarão o novo álbum, prestes a ser lançado

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… A grande notícia de Cardi na quinta-feira – ou seja, o fato ela esta gravida (de novo) e o fato de ela estar indo para o divórcio (de novo) não atrasará de forma alguma o lançamento de seu novo álbum – que, segundo nos disseram, ainda está previsto para chegar no final de 2024.

No entanto… nossas fontes nos garantiram que ela está decidida a desistir este ano – o que acompanha a forma como ela lidou com a gravidez no passado. Como sabemos… Cardi tem subiu ao palco com um bebê na barriga antes …então entrar no estúdio nas mesmas circunstâncias é um passeio no parque.