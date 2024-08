O dominante Carlos Alcaraz avança para a final olímpica do tênis masculino

PARIS — Carlos Alcaraz ficou a uma vitória de se tornar o homem mais jovem a ganhar uma medalha de ouro em simples no tênis olímpico ao derrotar Felix Auger-Aliassime por 6-1 e 6-1 nas semifinais dos Jogos de Paris na sexta-feira.

Alcaraz, de 21 anos, é espanhol e já possui quatro títulos de Grand Slam — incluindo o de junho em Roland Garros, a quadra de saibro usada para tênis nos Jogos de 2024 — e é cerca de um mês mais novo que o americano Vincent Richards quando conquistou o ouro em Paris em 1924.

Com dezenas de espectadores acenando bandeiras espanholas vermelhas e amarelas na quadra Philippe Chatrier ou gritando “Vamos, Carlos!” em uma tarde nublada — e uma trilha sonora fornecida durante os intervalos da ação por uma banda de metais nas arquibancadas — Alcaraz foi dominante e nunca enfrentou um ponto de quebra.

Ele ganhou o ponto em 10 de 11 viagens à rede. Ele cometeu apenas 13 erros não forçados, 10 a menos que Auger-Aliassime, que também perdeu para Alcaraz no Aberto da França deste ano.

“Eu simplesmente não conseguia encontrar uma maneira de ficar confortável em qualquer padrão, qualquer posição. Seja tentando dominar o forehand cross-court ou mudança de direção, o forehand inside-out, o backhand side”, disse Auger-Aliassime. “Todos os aspectos. O movimento. A defesa. Eu estava dominado.”

Auger-Aliassime é uma canadense de 23 anos cuja melhor performance em um grande torneio foi uma aparição na semifinal do US Open de 2021. Auger-Aliassime chegou àquela rodada quando Alcaraz, com apenas 18 anos na época, parou de jogar no segundo set das quartas de final por causa de uma lesão muscular na perna.

“Ele melhorou muito, toda vez que jogamos”, disse Auger-Aliassime, que venceu Alcaraz em cada uma das três primeiras disputas frente a frente, mas agora perdeu as quatro desde então, todas em sets diretos. “Não tenho as soluções agora.”

Alcaraz em exibição durante sua estreia nas Olimpíadas é um produto muito mais completo, alguém que venceu 12 partidas consecutivas em Roland Garros e também conquistou um segundo título consecutivo em Wimbledon no mês passado.

Alcaraz derrotou o 24 vezes campeão de Slam Novak Djokovic em ambas as finais no All England Club, e pode haver uma revanche pelo ouro masculino no domingo. Isso porque Djokovic, um sérvio de 37 anos, estava programado para enfrentar Lorenzo Musetti, da Itália, na segunda semifinal olímpica de sexta-feira.

Não estava claro o quão em forma Djokovic estaria para aquela partida, porque ele sentiu o que descreveu como “dor aguda” em seu joelho direito cirurgicamente reparado enquanto passava por Stefanos Tsitsipas nas quartas de final na quinta-feira à noite. Musetti eliminou o medalhista de ouro das Olimpíadas de Tóquio, Alexander Zverev.

A final de simples feminino será no sábado, com Zheng Qinwen, da China, jogando contra Donna Vekic, da Croácia.

Iga Swiatek, da Polônia, derrotou Anna Karolina Schmiedlova, da Eslováquia, na sexta-feira, para ganhar a medalha de bronze.

Nas semifinais de duplas masculinas na sexta-feira, Matt Ebden e John Peers da Austrália derrotaram Taylor Fritz e Tommy Paul dos Estados Unidos por 7-5, 6-2. Eles enfrentarão outra dupla americana, o quarto cabeça de chave Austin Krajicek e Rajeev Ram, pelo ouro.

Nas duplas femininas, Sara Errani e Jasmine Paolini, da Itália, avançaram para a disputa pela medalha de ouro com uma vitória por 6-3 e 6-2 contra Karolina Muchova e Linda Noskova, da República Tcheca.