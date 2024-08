O ex-amigo de Hulk Hogan está disposto a trabalhar com Ben Affleck e Matt Damon no filme Gawker

Hulk HoganO ex-amigo próximo de não está se esquivando do próximo filme do Gawker… em vez disso, ele quer colaborar com eles… e ele tem muitos insights porque ele estava no centro do escândalo!

Um representante para Bubba, a esponja do amor – um famoso DJ de rádio cuja esposa lutou entre os lençóis com o Hulkster na agora infame fita de sexo – disse ao TMZ … Bubba não está trabalhando atualmente com Ben Affleck dar Matt Damon no filme deles, mas ele está disposto a colaborar.

Disseram-nos que ele sente que a história já está por aí, então Bubba não está se escondendo dela… e ele quer garantir que a dupla entenda os fatos corretamente em seu filme.

Um dos maiores fatos… o representante diz que Bubba quer que BA e MD deixem claro que a fita de sexo foi roubada e que ele não a vazou.



Se você não sabe… Bubba era casado com Heather Clem – aquele que aparece na fita de sexo ao lado de Hogan. Contamos há anos a história de que Bubba e Heather tinham algum arranjo em um lugar onde Heather pudesse fazer sexo com outros homens, desde que ela gravasse.

Depois que a fita de sexo foi lançada, Hogan beijou Bubba e Heather. Em última análise, Bubba fez um acordo com Hulk fora do tribunal por apenas US$ 5.000 e um pedido de desculpas no ar.

Bubba pode ser legal com Matt e Ben, desde que eles entendam os fatos corretamente, mas sabemos que Hulk não trabalhará com eles… como dissemos, ele vai considerar uma ação legal se os dois criadores ultrapassarem os limites.

Quanto ao elenco… o lançamento de Bubba Jonas Hill interpretá-lo no filme – ou Matty Matheson da fama de “The Bear” se Matt e Ben quiserem alguém mais discreto.