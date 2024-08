O ex-campeão do SB Brandon Mebane diz que estava ferrado no acordo da mansão e abre processo

Ex-atacante defensivo da NFL Brandon Mebane – que ajudou os Seahawks a vencer o Super Bowl XLVIII – diz que se ferrou em um acordo para comprar uma mansão em Los Angeles… e agora está tentando corrigir as coisas.

TMZ Esportes descobriu… o ex-nariz de 39 anos entrou com a ação no condado de Los Angeles esta semana – cerca de cinco anos depois de comprar uma propriedade em Encino por US$ 4,85 milhões.