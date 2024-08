O ex-presidente interino da FIFA e líder de longa data do futebol africano Issa Hayatou morreu aos 77 anos

Issa Hayatou, o líder de longa data do futebol africano que foi nomeado presidente interino da FIFA durante sua crise de corrupção em 2015, morreu na quinta-feira. Ele tinha 77 anos.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse em uma publicação no Instagram: “Triste ao saber do falecimento do ex-presidente da CAF, ex-presidente e interino da FIFA, vice-presidente da FIFA e membro do Conselho da FIFA Issa Hayatou. Um apaixonado fã de esportes, ele dedicou sua vida à administração esportiva. Em nome da FIFA, as condolências vão para sua família, amigos, ex-colegas e todos que o conheceram. Descanse em paz.”

Hayatou também foi membro do Comitê Olímpico Internacional por 15 anos, até 2016, e permaneceu como membro honorário.

Ele morreu em Paris enquanto a cidade sediava as Olimpíadas.

Embora fosse um campeão nacional de atletismo, foi no futebol que Hayatou alcançou poder e influência em sua terra natal, Camarões.

Ele foi eleito para liderar a Confederação Africana de Futebol em 1988 e, em quatro anos, tornou-se vice-presidente da FIFA, órgão máximo do futebol mundial.

Em 2002, durante um período de profunda turbulência financeira e política na FIFA, Hayatou desafiou o então presidente Sepp Blatter em uma eleição que ele perderia pesadamente, apesar do apoio a ele na Europa. O resultado de 139-56 mostrou que Hayatou havia perdido votos de seus colegas africanos.

Blatter ainda liderava a FIFA em 2015, quando investigações federais nos Estados Unidos e na Suíça sobre suposta corrupção no futebol internacional tiraram do poder uma geração de líderes da América do Norte e do Sul e, por fim, o próprio Blatter.

Hayatou assumiu o lugar de seu antigo rival como presidente interino por quatro meses, para conduzir a FIFA em direção a reformas anticorrupção e uma eleição que colocou Infantino no cargo.

Em 2017, o reinado de 29 anos de Hayatou como chefe da CAF terminou em uma eleição que ele perdeu para Ahmad Ahmad, de Madagascar, que era apoiado por Infantino.

Hayatou então enfrentou uma investigação do comitê de ética da FIFA e, em 2021, foi banido do futebol por um ano por suposta violação do “dever de lealdade” em um acordo de direitos comerciais na CAF.

Em um caso separado, ele foi repreendido pela comissão de ética do COI em 2011 por ter recebido um pagamento em dinheiro de uma agência de marketing suíça, a ISL, em 1995, quando ela vendeu os direitos de transmissão da Copa do Mundo para a FIFA.

Hayatou nasceu numa distinta família camaronesa e o seu irmão Sadou foi primeiro-ministro do governo nacional em 1991-92.