O filho de Tommy Lee, Brandon, perde a adesão ao Country Club após uma discussão acalorada

Brandon Thomas Lee não vai conseguir um mulligan em seu clube de campo chique… nós aprendemos Tommy LeeO filho de foi chutado por mau comportamento.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… Pâmela AndersonO primogênito de teve sua filiação ao Sherwood Country Club em Thousand Oaks, CA revogada… depois de brigar aos gritos com um colega no campo de golfe.

Disseram-nos que a estrela do reality estava nos links há algumas semanas, quando surgiram problemas no buraco 13. Nossas fontes dizem que BTL estava dirigindo muito perto do green quando um membro que mora no percurso o avistou.

O proprietário queria documentar a violação e começou a filmar Brandon, o que aparentemente o irritou. Disseram-nos que Brandon começou a gritar com o dono da casa e as coisas esquentaram.

Uma fonte de Brandon disse ao TMZ que Brandon é um ávido jogador de golfe e sabe que não deve dirigir um carrinho de golfe no gramado. Ele estava em situação difícil e não percebeu que estava violando alguma regra. A fonte acrescentou que foi o residente quem agravou a situação e estava assediando Brandon, em vez de apenas avisá-lo que precisava mover seu carrinho de golfe.

O sócio enviou o vídeo para a diretoria do clube de campo… e segundo diversas fontes, essa foi a gota d’água. Várias pessoas do clube de campo nos disseram que Brandon foi rude com os funcionários do clube e, além do incidente no buraco 13, isso foi o suficiente para o clube retirar sua adesão.

Nossa fonte de Brandon contesta que ele tenha sido rude com os funcionários e que esta foi sua única violação ou incidente que teve enquanto estava no clube.

Sherwood está repleta de celebridades, incluindo Jack Nicholson, Sylvester Stallone, Justin Timberlake, Wayne Gretzky dar Caitlyn Jennerentre outros.