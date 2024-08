O herói do Super Bowl, Nick Foles, pendura as chuteiras e se aposenta como um Eagle

Nick Foleso MVP do Super Bowldecidiu encerrar a carreira. Após 11 temporadas na NFL, o ex-quarterback do Philadelphia Eagles está se aposentando do futebol profissional.

A jornada de Foles tem sido uma montanha-russa, cheia de altos e baixos. Ele se juntou aos Eagles em 2012 e passou algumas temporadas com o time antes de sair e retornar em 2017. Foi durante essa segunda passagem pelos Eagles que Foles realmente brilhou.

Em 2017, com Carson Wentz afastado devido a lesãoFoles se apresentou e liderou os Eagles em uma corrida impressionante para o Super Bowl LII. No grande jogo, ele teve uma performance lendária, ganhando o prêmio de MVP do Super Bowl quando os Eagles derrotaram o New England Patriots.

Como Foles explicou, “Os altos foram positivos, mas nunca foram consistentes o suficiente para garantir um emprego firme para a antiga escolha da terceira rodada.“Após seu triunfo no Super Bowl, Foles enfrentou uma controvérsia sobre quarterback em 2018, o que o levou a buscar a agência livre.

Foles encerra carreira na NFL com os Eagles

Foles assinou um lucrativo contrato de quatro anos e US$ 88 milhões com o Jacksonville Jaguars em 2019, mas seu tempo lá durou pouco. Uma clavícula quebrada atrapalhou seu início com os Jaguars, e o novato Gardner Minshew se apresentou para defender o cargo inicial.

A partir daí, a carreira de Foles tomou um caminho mais jornaleiro, com passagens por Chicago e Indianápolis. Como ele refletiu, “Isso definiria o restante de sua carreira, que terminou com uma parada em Indianápolis em 2022.”

Apesar dos altos e baixos, a carreira de Foles será lembrada por aquele momento brilhante no Super Bowl. No total, a carreira de Foles foi um conto de potencial tentador e produção ocasional de clutch, mas, no final das contas, provou ser uma jornada tumultuada.

Foles se aposentará oficialmente como membro dos Eaglesretornando à Filadélfia para sua estreia em casa contra o Atlanta Falcons em 16 de setembro. É um final adequado para uma carreira que ficará para sempre gravada nos corações dos fãs dos Eagles.