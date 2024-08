O jogador de futebol Juan Izquierdo morreu aos 27 anos, dias depois de desmaiar em campo

“É com a mais profunda tristeza e choque nos nossos corações que o Club Nacional anuncia a morte do nosso querido jogador Juan Izquierdo”, escreveu a equipa nas redes sociais.

A Copa Libertadores do Nacional disputava-se em São Paulo na última quinta-feira, quando Izquierdo caiu no chão aos 84 minutos, sem ser contactado. Ele foi retirado do campo em uma ambulância e levado às pressas para a UTI do Hospital Albert Einstein.