O jogador de golfe do Hall da Fama Chi Chi Rodriguez morre aos 88 anos

Jogador de golfe lendário Juan “Chi Chi” Rodríguez – famoso pela maneira como deslumbrou os fãs com sua icônica dança de espadas em torno dos verdes – infelizmente morreu.

O PGA Tour confirmou seu falecimento na quinta-feira… com o comissário Jay Monahan escrevendo em uma declaração que Chi Chi era “uma personalidade vibrante e colorida dentro e fora do campo de golfe” que “fará muita falta para o PGA Tour e para aqueles cujas vidas ele tocou em sua missão de retribuir”.

Chi Chi começou sua carreira profissional em 1960 – e jogou no PGA Tour por mais de duas décadas. Ele registrou oito vitórias no circuito – e terminou entre os 10 primeiros no Masters duas vezes nos anos 70.