O jogador do Red Sox, Jarren Duran, pede desculpas após usar calúnia anti-gay contra fã

O defensor externo do Boston Red Sox, Jarren Duran, disse que “ficou muito aquém” depois de dirigir uma ofensa antigay a um fã durante a derrota em casa por 10 a 2 para o Houston Astros no domingo.

Na parte inferior do sexto inning, entre arremessos com contagem de 1-2 e Duran 0-para-2 com dois strikeouts, um fã atrás do home plate podia ser ouvido gritando, “Raquete de tênis! Raquete de tênis! Você precisa de uma raquete de tênis!”

Duran olhou para o fã e pôde ser ouvido na transmissão do jogo dizendo: “Cale a boca, seu f—–t.”

“Durante o jogo desta noite, usei uma palavra realmente horrível ao responder a um fã”, disse Duran em uma declaração divulgada pelo Red Sox. “Sinto-me péssimo sabendo quantas pessoas ofendi e decepcionei. Peço desculpas a toda a organização do Red Sox, mas, mais importante, a toda a comunidade LGBTQ. Nossos jovens fãs deveriam ser capazes de me admirar como um modelo, mas esta noite fiquei muito aquém dessa responsabilidade. Usarei esta oportunidade para educar a mim mesmo e aos meus companheiros de equipe e para crescer como pessoa.”

O Red Sox disse que “abordou esse incidente com Jarren imediatamente após o jogo de hoje”.

“Nós ecoamos o pedido de desculpas de Jarren aos nossos fãs, especialmente à comunidade LGBTQ”, disse o time em uma declaração. “Nós nos esforçamos para ser uma organização que acolhe todos os fãs no Fenway Park, e continuaremos a educar nossos funcionários, jogadores, treinadores e equipe sobre a importância da inclusão.”

A troca de mensagens com o fã aconteceu depois que Duran foi homenageado durante uma cerimônia antes do jogo como o ganhador do prêmio Heart and Hustle, que reconhece um jogador por equipe que “demonstra paixão pelo jogo e melhor personifica seus valores, espírito e tradições”.

No mês passado, Duran se tornou o quinto jogador do Red Sox selecionado como MVP do All-Star Game após bater um home run decisivo na disputa. Em 116 jogos nesta temporada, ele está rebatendo .291 e lidera Boston com 143 rebatidas.

Ele teve 0-3 na derrota de domingo.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.