O kit alternativo neon do Man City para 2024-25 homenageia as lendas de 99

O campeão da Premier League, Manchester City, revelou seu novo uniforme reserva para a temporada 2024-25 e podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que ele está cravejado para se tornar o favorito dos fãs instantaneamente.

Embora possa parecer um ataque fluorescente aos olhos de um observador casual, aqueles que conhecem sabem que a camisa é quase uma releitura ponto por ponto daquela que eles usaram na estrada durante a temporada 1998-99.

Naquela época, é claro, o City não era o gigante conquistador, treinado por Pep Guardiola e financiado por Abu Dhabi que conhecemos hoje. De fato, 25 anos atrás, eles estavam trabalhando duro na terceira divisão do futebol inglês, enquanto seus rivais locais, o Manchester United, dominaram a década e a encerraram vencendo a tríplice coroa Premier League-FA Cup-Champions League.

Com listras amarelas e azul-marinho ultrabrilhantes, a camisa foi inicialmente considerada um patinho feio naquela época. Mas isso não a impediu de atingir status de culto entre os fiéis do City, e a original ainda pode ser vista regularmente nas arquibancadas do Etihad em dias de jogo, um quarto de século depois.

A versão 2024-25 da Puma não foi atenuada nem um pouco e a combinação de cores vivas continua tão chocante quanto sempre. Até mesmo as finas bordas azul-celeste entre as listras são corretas para o período.

A temporada 1998-99 é lembrada com carinho pelos fãs do City por uma partida lendária: o frenético final dos playoffs da Segunda Divisão em Wembley, no qual seu time perdeu por 2 a 0 com 89 minutos jogados e, ainda assim, garantiu a promoção.

O Gillingham parecia estar prestes a chegar à Primeira Divisão (agora chamada de Championship) quando marcou seu segundo gol no último minuto do tempo regulamentar, mas o City reagiu com gols de Kevin Horlock e Paul Dickov, que empataram no minuto 95, levando o empate para a prorrogação e o estádio inteiro em colapso.

O City, que passou a temporada na terceira divisão inglesa pela primeira vez em sua história, garantiu um retorno instantâneo à Primeira Divisão ao vencer uma disputa de pênaltis tensa por 3 a 1, graças a uma defesa crucial e decisiva do goleiro Nicky Weaver.

Quem imaginaria que, uma geração depois, o City faria história no futebol inglês ao se tornar o primeiro time a ganhar quatro títulos consecutivos da liga, além de ganhar uma tríplice coroa?

Como homenagem às façanhas do City naquele dia fatídico, o clube até fez com que o herói de Wembley, Dickov, modelasse a reformulação do kit neon e azul-marinho de 2024-25 que ele e seus companheiros usaram enquanto escreviam seus nomes no folclore do clube.

Também não é a primeira vez que o City retorna a essas cores específicas, tendo comemorado o 20º aniversário de seu clássico em Wembley combinando mais uma vez listras amarelas fluorescentes com azul-marinho em sua camisa reserva de 2018-19.

Mas quando se trata de homenagear um dos momentos mais importantes da história do seu clube, o City pode ser perdoado por retornar a ele mais uma vez.