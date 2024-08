O Madrid precisará de equilíbrio para que o time repleto de estrelas tenha sucesso

MALLORCA, Espanha — É o 36º minuto no Estádio Son Moix, e o Real Madrid — já vencendo por 1 a 0, fora de casa, em sua estreia na LaLiga para a temporada 2024-25 — estava se divertindo. Acampados dentro da área do Mallorca, os campeões espanhóis, uma das escalações de ataque mais emocionantes reunidas na memória recente, queriam mostrar o que podiam fazer.

Kylian Mbappé deu um passe de calcanhar para Jude Bellingham. Ele se virou, passando a bola para Vinícius Júnior. Outro calcanhar, dessa vez do brasileiro, foi para Rodrygo, que tocou para fora para Federico Valverde. Seu corte encontrou Bellingham, cujo passe disfarçado colocou Vinícius atrás da defesa. Era hora do passe final e matador, e o cruzamento de Vinicius foi destinado à cabeça de Mbappé, esperando dentro da área de seis jardas para o que teria sido um gol direto.

Tudo foi negado depois que o goleiro do Mallorca Dominik Greif deu um toque crucial. A bola não chegou a Mbappé. Foi um movimento que resumiu a promessa e o potencial deste time do Real Madrid. Tanto talento, criatividade e improvisação; tantas estrelas se combinando, se divertindo e trabalhando juntas para abrir o placar para a oposição. Mas não houve gol no final. E o Madrid ainda estava apenas 1 a 0.

Vinte minutos depois, o Mallorca empatou, e houve uma simplicidade refrescante e antiquada sobre seu empate. Pode não ter tido a sutileza daquele movimento de passe do Madrid — o escanteio de Dani Rodríguez foi recebido com uma cabeçada de bala do centroavante Vedat Muriqi — mas foi, no final das contas, mais eficaz. E foi o último gol da partida, que terminou em 1 a 1, que frustrou o campeão Madrid, perdendo dois pontos no fim de semana de abertura da temporada da LaLiga.

Falando em campo, segundos após o apito final, Muriqi falou sobre aquele momento.

“Tenho que ser honesto. Marcar um gol contra o Madrid é incrível”, disse ele. “Eu costumava assisti-los na TV quando era pequeno, esse time, esses jogadores. Estou muito orgulhoso. … Eu estava apenas dizendo a [Éder] Militão. Vocês são todos tão rápidos! Nenhum deles é um elo fraco. Eles são estrelas mundiais.”

Dito isso, ter um time cheio de estrelas não é o suficiente. Mais tarde, o técnico do Madrid, Carlo Ancelotti, criticou seu time, dizendo que eles tinham “faltado equilíbrio” e questionando sua atitude e comprometimento defensivo. Essa palavra “equilíbrio” sempre seria a chave para o Madrid nesta temporada.

Como encaixar Mbappé, Vinicius, Bellingham e Rodrygo no time titular sem desequilibrar o ataque em detrimento da defesa?

Você pode, mas apenas se a atitude dos jogadores estiver correta. Ancelotti tinha sido convencido o suficiente pelo desempenho do Madrid na vitória por 2 a 0 sobre a Atalanta na Supercopa da UEFA no meio da semana para manter o mesmo XI inicial, o que significava que o quarteto de ataque de Mbappé, Vinicius, Rodrygo e Bellingham, apoiado por Valverde e Aurélien Tchouaméni, cobria muito terreno no meio-campo.

Na tão esperada introdução de Mbappé na LaLiga, o foco estava nele desde o início. Ele foi o penúltimo jogador a entrar em campo, apenas Militão atrás dele, já que os campeões da temporada passada receberam uma guarda de honra dos jogadores do Mallorca antes do pontapé inicial.

Cada toque de Mbappé seria inevitavelmente analisado; cada contribuição, boa ou ruim, avaliada. Não é toda estreia que ganha um tratamento especial de “câmera de jogador” da ESPN.

O Real Madrid saiu na frente no início, mas não conseguiu começar a temporada 2024-25 em grande estilo e empatou com o Mallorca por 1 a 1. (Foto de Mateo Villalba/Getty Images)

E houve chances para Mbappé marcar. A primeira veio aos seis minutos, quando o Mallorca perdeu a posse de bola após um escanteio, e Mbappé carregou a bola por metade do campo antes de perder o equilíbrio. Mais tarde, no meio do primeiro tempo, Mbappé chutou na rede lateral após cruzamento de Vinicius. No segundo tempo, houve outra oportunidade, seu chute desviado, próximo ao poste, foi bem defendido por Greif.

Mas o gol do Madrid não veio de Mbappé, ou Vinicius, ou Bellingham. Rodrygo tem sido o homem esquecido em toda a excitação de Mbappé, mas ele impressionou contra a Atalanta — Ancelotti elogiou sua produção dentro e fora da posse de bola — e aqui, depois de outra jogada vistosa do Madrid envolvendo Mbappé, Bellingham e Vinicius, ele abriu o placar no 12º minuto. Recebendo a bola dentro da área, ele esperou, encontrou espaço e marcou.

Daí até o apito do intervalo, tudo parecia possível. No segundo tempo, isso mudou, o empate de Muriqi minou a confiança do Madrid. Procurando um gol, Ancelotti se voltou para o substituto Luka Modric, e mais tarde — talvez tarde demais — ele colocou Arda Güler e Brahim Díaz. Mas foi o Mallorca que chegou mais perto de um vencedor, a bola rolando para fora do poste no minuto 87. E o último ato do jogo não foi um vencedor dramático do Madrid, foi o cartão vermelho de Ferland Mendy nos acréscimos.

O Madrid terminou a noite decepcionado, Mbappé sem gols. Ancelotti foi brutalmente honesto.

“Temos que defender melhor e, acima de tudo, ter mais equilíbrio em campo”, disse ele. Suas palavras, expressão facial e linguagem corporal não deixaram dúvidas de quão infeliz ele estava com o resultado, mesmo nesta fase da temporada.

Ancelotti e sua equipe se mostraram mais do que capazes de ajustar o time antes e resolver quaisquer problemas no início da temporada. Eles fizeram isso mais de uma vez na temporada passada, evoluindo a posição de Bellingham para melhor se adequar aos seus talentos, de atuar como um “falso nove” para se deslocar para a esquerda do meio-campo, ajudando a proteger aquele flanco. Mais trabalho será necessário agora, para permitir que o time acomode todos esses atacantes, ou algumas decisões difíceis terão que ser tomadas sobre quem ficará de fora.

É muito, muito cedo para tirar conclusões prematuras. Mas alguns temiam que, com o campeão Madrid adicionando Mbappé, eles pudessem caminhar para outro título, e a competitividade da LaLiga sofreria. Este empate de 1 a 1 foi uma indicação muito precoce de que pode não ser tão simples.