O Man City ainda tem trabalho a fazer apesar da vitória no Community Shield

LONDRES, Inglaterra — O fato de Pep Guardiola ter aparecido em Wembley no sábado vestindo uma camiseta e tênis mostrou exatamente o que ele pensa da Community Shield.

Você pode imaginar o técnico do Manchester City vestindo algo parecido para assistir a uma partida de treino em um dos campos externos do campus da Etihad.

Tendo perdido na tradicional abertura de cortina da temporada inglesa em cada um dos últimos três anos, ele não dará muita ênfase em finalmente vencer uma com uma vitória sobre o Manchester United por pênaltis após um empate por 1 a 1. Mas o que ele vai se importar é com o estado de seu time antes do início da campanha da Premier League no próximo fim de semana. A Community Shield é legal, mas um quinto título consecutivo sem precedentes é o que ele realmente quer.

Embora Erling Haaland não tenha marcado em Wembley, Guardiola pode estar satisfeito com a forma de seu principal atacante, que marcou cinco gols em quatro partidas na turnê pelos EUA, enquanto o surgimento contínuo do jovem Oscar Bobb é outro ponto positivo. Mas também haverá preocupação com a perda de Julián Álvarez, definido para uma transferência de £ 81 milhões para o Atlético de Madrid, e a dependência excessiva de Rodri no meio-campo.

Ainda faltam três semanas para a janela de transferências e, tendo ganho mais de £ 150 milhões em transferências de saída neste verão, há dinheiro para gastar. Mas, como desafiantes como Arsenal e Liverpool fazem uma avaliação muito antecipada da corrida pelo título, é possível que os gerentes Mikel Arteta e Arne Slot se animem com o que veem. O City, como sempre, é o time a ser batido. Mas, pela primeira vez em algum tempo, eles não se sentem imbatíveis. Pelo menos não agora.

“Poderíamos ter perdido hoje”, disse Guardiola depois. “Vi muitas coisas hoje que gosto. Os primeiros 35 minutos foram além de excelentes e inesperados para o tempo que estamos juntos. Alguns jogadores ainda estão de férias, então estamos longe do nosso melhor.

“É normal, mas é melhor começar com um troféu ganho. É mais legal, mas a realidade é que nada mudou pelo fato de termos ganho esse título.”

O Manchester City começou a temporada com um troféu, mas Pep Guardiola sabe o quão mais difícil será a disputa pelo título da Premier League. HENRY NICHOLLS/AFP via Getty Images

Fontes disseram à ESPN que ainda está no ar se o City tentará substituir Álvarez e contratar um substituto para Rodri. O espanhol ainda está de férias após vencer a Eurocopa, e precisará descansar o máximo possível antes de uma temporada que não terminará até julho por causa da reformulada Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

Em sua ausência, o jogador que deveria dividir a carga no meio-campo, Kalvin Phillips, não jogou um minuto contra o United, apesar de ter uma pré-temporada completa. Em vez disso, Guardiola deu ao jovem internacional inglês de 19 anos Nico O’Reilly sua estreia sênior. Phillips foi usado como um zagueiro improvisado nos EUA e provavelmente deixará o City, provavelmente por empréstimo, no final da janela.

Guardiola deu a entender que vê Mateo Kovacic e Rico Lewis como substitutos de Rodri, mas nenhum deles é reconhecido como volante. Se Rodri ficar livre de lesões, então não será um problema, mas tire-o deste time do City e parte de sua aura de invencibilidade será removida.

O’Reilly, Kovacic e James McAtee se saíram bem contra os quatro do United, Casemiro, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes e Mason Mount, mas o ritmo e a intensidade de uma partida da Premier League estão a milhões de quilômetros de distância do glorificado exercício de treinamento da Community Shield.

“Ele vai se sair melhor”, disse Guardiola quando perguntado sobre O’Reilly. “É normal. Ele tem que jogar contra Casemiro, um vencedor da Champions League. É seu primeiro jogo oficial conosco. Ele vai se sair melhor na próxima vez que jogar, mas ele nos ajudou muito. Ele perdeu algumas bolas, mas é completamente compreensível.”

Se encontrar alguém para preencher um potencial buraco em forma de Rodri é difícil, substituir os gols de Álvarez será igualmente difícil. O internacional argentino marcou 36 em seus dois anos no Etihad, e foi particularmente importante na temporada passada, quando Haaland foi descartado por dois meses.

O City tem muitas opções em posições de ataque, incluindo Bernardo Silva — que marcou o gol de empate contra o United no final, anulando o gol de Alejandro Garnacho e levando a partida para os pênaltis — Savinho, contratado no verão, Jack Grealish, Phil Foden, Jérémy Doku e Bobb, mas apenas Foden pode igualar os números de Álvarez em contribuições de gols.

O United, que joga na Community Shield pela primeira vez desde 2016, está avançando com seu próprio negócio de transferências e o grande ponto positivo do dia em Wembley foi a notícia de que eles chegaram a um acordo com o Bayern de Munique por Noussair Mazraoui e Matthijs de Ligt.

O resultado contra o City poderia ter sido diferente se Marcus Rashford tivesse conseguido aproveitar qualquer uma das duas chances de ouro que lhe foram dadas, mas o foco de Erik ten Hag, assim como o de Guardiola, será o início da temporada da liga. A forma de Rashford é apenas uma das questões que ainda estão na lista de afazeres do holandês antes que o Fulham visite Old Trafford na próxima semana, além de descobrir onde Mount se encaixa em seu time.

Mount começou como um meio-campista avançado contra o City, mas lutou para ter muito impacto antes de ser retirado no começo do segundo tempo. Ten Hag disse depois que estava “desapontado” por perder — particularmente depois de estar a um minuto de vencer — mas escolheu aproveitar os pontos positivos.

“Tivemos um bom desempenho”, disse ele. “Poderíamos ter vencido este jogo, estávamos liderando duas vezes [in the game and in the shootout] mas perdemos.”

Ten Hag se recusou a comentar sobre as potenciais chegadas de Mazraoui e De Ligt, dizendo apenas que “está claro que temos problemas” na defesa. À medida que o clube continua a remodelar seu elenco, seu grande desafio será passar ileso pelos três primeiros jogos da liga contra Fulham, Brighton & Hove Albion e Liverpool.

A tarefa de Guardiola é diferente, pois ele saberá que muitos pontos perdidos durante a parte inicial da temporada podem ser custosos quando o troféu for entregue em maio. Ele se apoiará para tirar o melhor dos jogadores que tem, mas também poderia fazer com mais um ou dois.