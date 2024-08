O Manchester United vai correr “muitos riscos” na próxima temporada – André Onana

André Onana teve uma primeira temporada mista no Manchester United. Rob Newell – CameraSport via Getty Images

André Onana disse aos fãs do Manchester United para se prepararem para o time de Erik ten Hag correr ainda mais riscos na próxima temporada.

Onana ocasionalmente se meteu em problemas com suas tentativas de jogar na defesa. Mas o goleiro alertou os torcedores de que ele estará apostando ainda mais quando a nova temporada começar e disse a eles para se prepararem para um futebol de alto risco e alta recompensa.

“É isso que vocês verão nesta temporada porque vou correr muitos riscos”, disse Onana.

“Eu já posso te dizer com antecedência. Esteja preparado porque vai ser nesta temporada, acredite em mim. Eu vou aproveitar ainda mais quando esta temporada começar.”

O United trouxe o treinador de goleiros Jelle ten Rouwelaar como parte de uma reformulação da equipe técnica de Erik ten Hag neste verão. Ten Rouwelaar chegou do Ajax para substituir Richard Hartis e ajudar o time a se construir a partir da defesa, uma parte fundamental da filosofia de Ten Hag e uma das razões pelas quais Onana foi trazido para substituir o antigo nº 1 David de Gea há um ano.

“Os melhores times do mundo assumem riscos”, disse Onana. “Construir a partir da retaguarda, reconhecer coisas, situações, quando o oponente pula um contra um, ou quando pressiona com três ou com quatro, reconhecer que dominamos a pressão se for um No. 9 ou o No. 11.

“Para mim é importante reconhecer esse tipo de coisa e tomar a melhor decisão para o time. Vou assumir muita responsabilidade e acho que minhas costas são enormes para carregar tudo isso, não? Acho que vai ser legal essa temporada.”

A primeira temporada de Onana em Old Trafford foi cheia de altos e baixos após sua transferência da Inter de Milão no verão passado. Ele fez uma série de defesas impressionantes, mas também cometeu uma série de erros, particularmente na Champions League, quando o United caiu na fase de grupos.

O jogador de 28 anos espera uma temporada mais consistente depois de se estabelecer em Manchester, mas disse que está feliz em suportar as críticas se elas surgirem.

“Sendo jogador do Manchester United, quando você não vence, é justo receber críticas porque, no final das contas, faz parte do trabalho”, disse ele.

“Estamos aqui para isso e eu venho aqui como o melhor goleiro do mundo. É normal que eles tenham sido duros comigo porque esperam muito de mim, mas ao mesmo tempo eles também me dão muito amor.

“Você só precisa equilibrar isso, e as críticas às vezes são boas porque você tem que olhar para trás e ver o que você fez que não foi bom, então, para mim, eu levo isso de forma positiva.”