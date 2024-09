O marido de Nicki Minaj, Kenneth Petty, usa calúnia gay em vídeo, fãs chateados

Nicki Minaj O marido de está em apuros online … com muitos criticando ele – e Nicki, por extensão – depois que ele usou uma calúnia gay em um show do TikTok.

Kenneth diz: “Isso mesmo, especialmente garotos f****** ou f***”, usando um termo depreciativo para gays usado predominantemente no mundo do rap.

Como você pode imaginar, as pessoas não estão felizes com Kenneth online … e muitos deles também estão chateados com Nicki – porque ela não corrigiu seu homem no clipe.