O mergulhador olímpico Jules Bouyer ofereceu fornecimento vitalício de cuecas depois que a protuberância se tornou viral

Autoridades às Brilhante – famosa por sua roupa íntima com bolsa de rede Ball – estendeu formalmente a oferta a Bouyer esta semana … após os telespectadores dos Jogos de Paris enlouqueceu o que o cara estava escondendo em seu minúsculo maiô.

“Quando vimos o que o mergulhador olímpico Jules Bouyer estava carregando no sul da França, não importava que éramos uma empresa americana”, disse um representante da empresa de roupas íntimas. pegou

A empresa também nos diz que quer se associar a Bouyer e desenvolver cuecas de banho “The Family Jules”… que, segundo ela, serão feitas com, é claro, uma “virilha reforçada”.

Shinesty também leva a oferta muito a sério… explicando que já entrou em contato com as autoridades olímpicas e a família de Jules para iniciar as negociações!!