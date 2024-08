O motociclista Louis O’Regan morreu aos 43 anos após acidente no Grande Prêmio de Manx

Os organizadores do Grande Prêmio de Manx disseram em comunicado na manhã de segunda-feira que O’Regan estava pilotando sua MV Agusta F3 no domingo na fase de qualificação da corrida quando sofreu um acidente.

É com grande tristeza que confirmamos a perda de Louis O’Regan após um incidente na sessão de qualificação de hoje.

Infelizmente, esta não é a primeira vez que um piloto perde a vida durante o Grande Prêmio de Manx. Gary Vines morreu no evento do ano passado após cair no primeiro round. Ele tinha apenas 33 anos.