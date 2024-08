O nadador britânico Adam Peaty afirma que vermes foram encontrados em alimentos da Vila Olímpica

A comida na Vila Olímpica é uma porcaria, de acordo com um nadador britânico… que diz que a comida que causa náusea é tão nojenta que os atletas literalmente encontraram VERMES nos peixes!

Adam Peaty – que conquistou a medalha de prata nos 100m peito – fez as graves acusações em entrevista a um britânico jornal depois de encerrar a competição de natação nos jogos de Paris 2024… e está perfeitamente claro que ele está entusiasmado com a comida abaixo da média.

“Gosto dos meus peixes e as pessoas estão encontrando minhocas nos peixes”, disse Peaty. “Simplesmente não é bom o suficiente. O padrão é que estamos olhando para o melhor dos melhores do mundo e não estamos alimentando-os com os melhores”.