O nadador italiano Thomas Ceccon é visto dormindo do lado de fora da maldita Vila Olímpica

O nadador italiano foi filmado tirando uma soneca ao ar livre em uma postagem de um remador da Arábia Saudita Hussein Alireza … totalmente esticado debaixo de um banco do parque, com a mochila como travesseiro.

Alireza escreveu: “Descanse hoje, conquiste amanhã” no post… e está ganhando muita circulação online – principalmente porque o cara destruiu publicamente as condições na vila.

Após sua derrota brutal, Ceccon desabafou sua frustração à imprensa… alegando que não há ar condicionado, a comida é inadequada, etc. – todas as reclamações que os fãs das Olimpíadas ouviram de outros atletas este Verão.

Aliás… essa foto foi postada no sábado – e Ceccon acabou perdendo a final em outra prova de revezamento com a equipe italiana no mesmo dia, então não tenho certeza do quanto o cochilo realmente ajudou.