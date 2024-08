O novato Caleb Williams está em forma novamente enquanto os Bears derrotam os Bengals

CHICAGO — Meses atrás, no NFL Combine, o gerente geral do Chicago Bears, Ryan Poles, descreveu dois tipos de quarterbacks: o artista que “não desenha dentro das linhas” e o cirurgião que corta as defesas com precisão afiada.

Em seu segundo jogo de pré-temporada no sábado, o quarterback novato dos Bears, Caleb Williams, mostrou por que ele é o primeiro.

Depois de um começo lento, onde o ataque dos Bears teve três e saiu em três posses de bola consecutivas no primeiro quarto da vitória de Chicago por 27 a 3 sobre o Cincinnati Bengals, Williams explorou seu artista interior para montar seu primeiro touchdown da pré-temporada.

Com vantagem de 3 a 0 antes do aviso de dois minutos no primeiro tempo, Williams recuou para passar, mantendo os olhos no campo. Ao girar para fora do pocket para longe da pressão, o quarterback de 22 anos lançou uma bola profunda em movimento para o novato wide receiver Rome Odunze, que caiu com uma recepção de 45 jardas enquanto estava ladeado pelo cornerback do Bengals, Josh Newton.

Foi a conclusão mais longa de Williams na pré-temporada, onde ele totalizou 43 snaps em dois jogos contra Buffalo e Cincinnati. E não foi a única vez que ele colocou sua precisão no movimento em exibição. Uma jogada depois, depois de rolar para a direita e dançar em torno do defensive end Justin Blazek do Bengals, Williams se esforçou para manter a jogada viva e lançou um passe laser no canto traseiro da end zone onde Odunze estava esperando.

O único problema? Os pés do recebedor novato estavam um pouco fora do limite.

“Cara, isso foi só um erro meu”, disse Odunze. “Eu pensei que eu era o Tony toe-tap lá atrás. Eu pensei que eu tinha pelo menos um pé.”

A conexão Williams-Odunze destacou por que os Bears usaram suas duas principais escolhas nos números 1 e 9 no quarterback e no wide receiver, respectivamente. Depois que os dois falharam em se conectar em uma jogada na red zone na semana passada em Buffalo, a simetria que os dois mostraram no sábado deixou Williams ansioso por seu potencial.

“Vamos ser explosivos”, disse Williams. “Somos dois novatos, mas estamos tentando alcançar os caras mais velhos o mais rápido que pudermos para garantir que estamos lá no mesmo nível deles para sermos eficientes, funcionais, entrar em campo e sermos explosivos, estar na mesma página e vencer jogos. É isso que estamos aqui para fazer. Tendo um cara como esse que foi recrutado comigo, vamos continuar crescendo e construindo essa conexão.”

Depois de totalizar 16 jardas de ataque em suas três primeiras séries, os Bears começaram a ganhar força em seu quarto ataque, quando Odunze fez um passe de 16 jardas e Tyler Scott recebeu uma penalidade de interferência de passe defensiva de 43 jardas que levou os Bears para a linha de 15 jardas.

O ataque de Chicago estagnou em sua primeira viagem para dentro da red zone, o que culminou com Cairo Santos chutando um field goal de 37 jardas para dar aos Bears seus primeiros pontos do dia.

No quinto e último drive de Williams, duas jogadas depois da recepção de 45 jardas de Odunze, que colocou Chicago de volta na red zone, Williams correu para a terceira e gol da linha de 7 jardas e marcou um touchdown.

Williams disse após o jogo que sua inclinação natural, mesmo quando está lutando, é lançar a bola. Aprender a aproveitar o que a defesa lhe deu naquela situação o colocou em posição de correr para uma pontuação.

“Estou tentando melhorar um pouco no equilíbrio disso e pegar o que eles me dão, pegar o que a defesa me dá, seja uma corrida para jardas ou um passe rápido na minha frente”, disse Williams. “É sempre uma batalha constante fazer coisas assim. Você simplesmente continua a melhorar nessas situações.”

O técnico do Bears, Matt Eberflus, classificou a segunda partida de pré-temporada de Williams como um “dia profissional como quarterback”, que viu a escolha geral nº 1 completar 6 de 13 passes para 75 jardas e um touchdown corrido. Eberflus disse que a comissão técnica não ajustou a quantidade de jogadas que Williams recebeu no sábado com base no início difícil do ataque, e deu a entender que o plano desde o início era que o quarterback jogasse durante todo o primeiro tempo.

“Nem sempre vai ser cor-de-rosa”, disse Eberflus. “Você não vai fazer todas as suas conclusões e fazer essas grandes jogadas de bloco para começar.

“Eu pensei [Williams’] o fluxo do jogo foi muito bom. Achei que a disposição dele, quando ele teve uma pequena adversidade na lateral, foi excelente. Ele trabalhando com os jogadores, o comportamento corporal nunca mudou. Ele estava sempre lá trabalhando no próximo.”