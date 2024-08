O novato do Arsenal, Mikel Merino, fratura o ombro durante o treino

O novo contratado do Arsenal por € 32,5 milhões (US$ 36 milhões), Mikel Merino, ficará fora por várias semanas após sofrer uma fratura no ombro em seu primeiro treino, confirmou o técnico Mikel Arteta na sexta-feira.

O meio-campista de 28 anos sofreu a lesão ao colidir com o zagueiro Gabriel Magalhães durante treino no London Colney.

Merino, que chegou ao Arsenal vindo da Real Sociedad, estava esperançoso de estrear contra o Brighton no confronto da Premier League no sábado, no Emirates Stadium, mas agora deve ficar um tempo afastado.

“Muito lamentável”, disse Arteta em uma entrevista coletiva. “Ontem [Thursday] ele sofreu uma colisão e infelizmente sofreu uma lesão no ombro. Parece que ele vai ficar fora por algumas semanas. Primeira sessão. Ele estava muito animado e tudo parecia muito bom.

“Ele caiu no chão e Gabi caiu em cima dele e parece que ele tem uma pequena fratura, provavelmente.

“Temos que ver [how long he is out for]. Ele estava com muita dor. Teremos que fazer mais alguns testes e então teremos respostas mais conclusivas.”

Houve notícias melhores sobre o atacante Gabriel Jesus, que passou por uma ressonância magnética de uma lesão na virilha em meio a temores de que ele possa ficar afastado por um longo período.

No entanto, embora Arteta tenha descartado o internacional brasileiro contra o Brighton, ele acrescentou: “Ele está progredindo muito bem. Ele teve uma pequena lesão muscular e já está fazendo muita coisa, então esperamos que ele esteja conosco em breve.”

Mikel Merino ficará fora por várias semanas devido a uma fratura no ombro. Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

Enquanto isso, Arteta insistiu que o Arsenal está aberto a movimentações de última hora no mercado, mas se recusou a acreditar em especulações que ligam o clube a Raheem Sterling.

Fontes disseram à ESPN que Sterling foi oferecido ao Arsenal, mas quando perguntado se esse era o caso, Arteta disse: “Não vou falar sobre esse tipo de coisa, desculpe.”

Falando de forma mais geral sobre a janela, Arteta disse: “No geral, tentamos fazer todas as coisas que queríamos. Havia muito a fazer. Ainda faltam algumas horas. Estamos preparados.

“Vamos ver. É sempre possível. Nas últimas horas da janela de transferências nunca descarte nada.”

Arteta confirmou que o Arsenal gostaria de substituir Aaron Ramsdale e Karl Hein antes do prazo final desta noite.

Ramsdale concluiu sua transferência de £ 25 milhões (US$ 32,9 milhões) para o Southampton esta tarde, enquanto Hein saiu para se juntar ao Real Valladolid por empréstimo.

A ESPN informou na sexta-feira que o Arsenal está aberto a contratar dois goleiros, com uma proposta para Neto, do Bournemouth, em estágio avançado, e Arteta disse: “Está claro que perdemos Karl e Aaron, então temos que substituí-los.

“Antes de mais nada, quero dizer muito obrigado pelo que ele fez pelo clube, pelo time e por mim.

“Quando ele entrou, ele trouxe muita alegria, carisma e energia, e ele era muito bom naquela época. Mas então as coisas se desenvolveram. Ele teve uma situação em que insistia muito que era mais feliz quando jogava.

“Tentamos realizar esse desejo que ele tinha. Ele parecia realmente animado e feliz outro dia. Ele está se juntando a um grande clube e a um grande treinador, ele parece realmente animado, então acho que estamos todos felizes por ele.”