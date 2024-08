O novato QB JJ McCarthy dos Vikings passará por cirurgia no joelho

EAGAN, Minnesota — O estado de saúde de JJ McCarthy está em questão depois que exames revelaram que o quarterback novato do Minnesota Vikings sofreu uma ruptura no menisco do joelho direito, e uma determinação final será tomada após sua cirurgia nesta semana.

O técnico dos Vikings, Kevin O’Connell, confirmou a lesão na terça-feira, dizendo que ocorreu durante a vitória de 24-23 na pré-temporada sobre o Las Vegas Raiders no sábado. McCarthy lançou o segundo de seus dois passes para touchdown em sua jogada final e saiu somente depois de jogar os 30 snaps que O’Connell planejou que ele fizesse.

McCarthy não mencionou nenhuma dor ou desconforto até reportar na segunda-feira aos oficiais médicos da equipe. Em um post no X, McCarthy disse: “Amo vocês, nação Viking. Voltarei em breve. Amor fati”, referindo-se à crença de que se deve apreciar todas as experiências da vida, independentemente de serem agradáveis.

Os médicos decidirão durante a cirurgia se McCarthy precisa de um corte no menisco — o que pode permitir que ele retorne nesta temporada — ou de um reparo completo, o que pode deixá-lo afastado até 2025.

“Essa é uma decisão totalmente, totalmente médica”, disse O’Connell. “Certamente, o que for melhor para a saúde de longo prazo de JJ McCarthy será a prioridade. Não tenho essa resposta e realmente não farei parte da determinação dessa resposta. … Tenho total confiança em nossa equipe médica e também nas pessoas que realizarão o procedimento.”

A notícia da lesão de McCarthy só garante que o veterano Sam Darnold, que assinou um contrato de um ano no valor de US$ 10 milhões em março depois de passar 2023 como reserva no San Francisco 49ers, será o quarterback titular dos Vikings na Semana 1 e provavelmente depois.

Darnold pegou todos os snaps ofensivos do primeiro time dos Vikings, exceto dois, durante o training camp e também começou o jogo de sábado. O desempenho de McCarthy no sábado provavelmente significou que ele começaria a pegar mais snaps do primeiro time nos treinos, mas não havia nenhuma indicação de que O’Connell estava considerando a antiga estrela de Michigan como uma opção viável para a Semana 1.

Darnold, que tem parecido cada vez mais afiado conforme o training camp progrediu, completou quatro de oito passes no sábado para 59 jardas. Os outros dois quarterbacks no elenco do time são os remanescentes de 2023 Nick Mullens e Jaren Hall.

“Sam teve um acampamento muito bom e meu nível de confiança nele está muito, muito alto neste momento”, disse O’Connell, “e estou ansioso para vê-lo continuar a progressão que tivemos para ele durante o início do acampamento até o primeiro jogo da pré-temporada. … Estou realmente ansioso pelo crescimento contínuo de Sam e seu sucesso no ataque, e sei que seus companheiros de equipe e o resto da comissão técnica estão realmente entusiasmados com o que Sam fez.”

Os Vikings selecionaram McCarthy com a 10ª escolha geral do draft deste ano, após se separarem do titular Kirk Cousins, que se juntou ao Atlanta Falcons como agente livre.

McCarthy havia progredido desde um desempenho irregular nas OTAs de primavera e no minicamp, e permaneceu em Minnesota durante o início do verão para refinar um conjunto de ajustes de jogo de pés e outras mudanças mecânicas que a equipe havia recomendado.

McCarthy manteve uma abordagem constante durante todo o training camp até sua estreia na pré-temporada, quando substituiu Darnold após uma série contra os Raiders. O jogo começou de forma nada auspiciosa quando McCarthy lançou uma interceptação para encerrar sua primeira série, mas ele se recuperou para lançar passes para touchdown de 45 e 33 jardas no terceiro quarto, terminando o dia com 11 conclusões em 17 tentativas para 188 jardas.