O pai de Travis Kelce critica Kanye West por letras sobre o filho, Taylor Swift

Ed Kelce – pop para Trav e seu ex-irmão do futebol Jason Kelce – republicou um artigo de Correio Diário focado em algumas das novas letras de Ye sobre o maior casal de celebridades do mundo.

Caso você não tenha ouvido “Vultures 2” … A nova música de Kanye, “Lifestyle (Demo)”, inclui a letra: “Eu torço meus charros de Taylor bem apertados no final, como Travis Kelce” – uma frase bastante inócua, até você se lembra que Kanye e Taylor são inimigos jurados.

West admitiu lidar com transtorno bipolar… então, os comentários de Ed definitivamente atingirão KW, que continua a citar Taylor, apesar de sua rivalidade de longa data.

Anos depois de interromper Taylor no palco do MTV Video Music Awards em 2009, Kanye lançou a faixa “Famous”… onde ele brincou que achava que ainda poderia se dar bem com T-Swizzle – já que ele “tornou aquela vadia famosa”.