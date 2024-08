O plano dos Patriots para QBs inclui um começo lento para Drake Maye

FOXBOROUGH, Massachusetts — Reflexões e notas rápidas sobre o New England Patriots e a NFL:

1. Jogo lento com Maye: Quando o Houston Texans visitou o Patriots na abertura da pré-temporada de 2023, o técnico do Texans, DeMeco Ryans, tinha um plano para o então quarterback novato CJ Stroud. Ele jogaria com moderação.

Ryans explicou mais tarde que o objetivo era dar a Stroud um gostinho de “representações ao vivo” e “olhares reais”, enquanto ao mesmo tempo reconhecia algumas preocupações ao longo da linha ofensiva, já que os Texans tinham “coisas para limpar” naquela área. Então Stroud jogou 12 snaps em duas séries em sua estreia na NFL, o que incluiu ser interceptado por Jalen Mills, com Ryans se mantendo firme que menos era mais, apesar de Stroud fazer lobby para permanecer no jogo.

É oportuno revisitar a abordagem por causa do que aconteceu na quinta-feira à noite na vitória dos Patriots por 17 a 3 sobre o Carolina Panthers na abertura da pré-temporada.

A terceira escolha geral Drake Maye, que traz a mesma esperança para a Nova Inglaterra que Stroud tem para uma franquia revivida dos Texans, jogou apenas sete snaps em uma série. A abordagem ultraconservadora levou alguns a se perguntarem se o técnico principal do primeiro ano Jerod Mayo e sua equipe desperdiçaram uma chance de ajudar no desenvolvimento de Maye, especialmente porque parece claro que eles não planejam colocá-lo para jogar no início da temporada regular.

É possível que tenham feito isso. Também é possível que tenham ajudado no desenvolvimento de Maye, como a abordagem dos Texans mostrou no ano passado com Stroud — que não tinha sido nomeado titular quando a pré-temporada começou –, finalmente ganhando as honras de Novato Ofensivo do Ano da Associated Press.

Não existe um manual único sobre como abordar as estreias da pré-temporada com quarterbacks novatos altamente selecionados, como mostra a variação do tempo de jogo das principais escolhas recentes.

Melhores QBs novatos (desde 2021) e quantos snaps eles jogaram na abertura da pré-temporada: (contando o jogo da Semana 2 de Caleb Williams porque os Bears têm uma disputa extra de pré-temporada após o jogo inicial do Hall da Fama; também contando as penalidades como snaps jogados para QBs de 2024, com Bo Nix a ser adicionado no domingo) foto.twitter.com/TiM4yQ9i6c — Mike Reiss (@MikeReiss) 10 de agosto de 2024

Alguns treinadores, como Bill Belichick e o ex-coordenador ofensivo dos Patriots, Josh McDaniels, acreditam em escalar mais quarterbacks novatos. É por isso que na abertura da pré-temporada de 2021, o então novato Mac Jones totalizou 33 snaps em sua estreia, preparando o cenário para que ele finalmente ultrapassasse o titular Cam Newton e fosse o autor de uma produtiva temporada de novato que fez alguns se perguntarem se ele deveria ter sido escolhido acima da escolha nº 15.

“Treino é treino, mas as coisas acontecem na velocidade do jogo e isso é algo que todos precisam melhorar — certamente na posição de quarterback”, disse Belichick ao explicar o alto tempo total de jogo de Jones em sua estreia na pré-temporada. “É uma boa oportunidade para igualarmos essa velocidade.”

Alguém poderia pensar que Mayo endossaria uma filosofia similar, considerando que ele jogou oito temporadas sob o comando de Belichick e depois foi técnico de sua equipe por cinco temporadas. Em vez disso, ele está resistindo, apoiando-se fortemente na equipe que contratou — liderada pelo coordenador Alex Van Pelt, o técnico de quarterbacks TC McCartney e o assistente sênior Ben McAdoo — para definir o plano para Maye e companhia.

“Cada um desses quarterbacks tem um plano de desenvolvimento individual que analisei com AVP e o resto de sua equipe, e estamos seguindo esse plano até a hora de mudar”, disse Mayo.

Um dos principais objetivos que a equipe definiu para os quarterbacks na abertura foi “operação e comunicação limpas”, de acordo com o veterano titular Jacoby Brissett. Isso assume um significado adicional para Maye, que não chamou jogadas no huddle na Carolina do Norte. Mayo também reconheceu que a linha ofensiva e algumas de suas dificuldades notáveis ​​no campo de treinamento foram um fator no tempo de jogo limitado. O tempo chuvoso, que não foi previsto, adiciona outra camada de contexto a ser considerada.

Em sua primeira partida na NFL, Drake Maye, terceira escolha geral, completou 2 de 3 para 19 jardas no jogo de pré-temporada dos Patriots na quinta-feira. Brian Fluharty-USA TODAY Esportes

De seus sete snaps na quinta-feira à noite, Maye entregou a bola três vezes, passou três vezes e houve uma penalidade de false start no right tackle Chukwuma Okorafor. Maye terminou 2 de 3 para 19 jardas.

Os Patriots retornam ao campo de treino no domingo e na segunda-feira para seus 12º e 13º treinos desde o início do training camp, antes de receber os Eagles na cidade para um treino conjunto na terça-feira. Então, os times jogam no Gillette Stadium na quinta-feira à noite.

Será uma surpresa se Maye ficar limitado a sete snaps em seu segundo jogo.

“Esta é uma semana enorme para todos praticarem contra os Eagles e então realmente veremos como as repetições se dividem no jogo”, disse Mayo. “Espero que Drake tenha mais repetições do que teve no primeiro jogo contra os Eagles.”

2. Tudo sobre OL: Com toda a conversa sobre a busca dos Patriots pelo recebedor Brandon Aiyuk e o desenvolvimento de Maye, pode-se argumentar que o estado da linha ofensiva é a principal preocupação do time. Na única jogada de Maye na quinta-feira à noite, minha análise colocou Okorafor como responsável por três colapsos, o left guard Sidy Sow um e o left tackle Vederian Lowe outro. É parcialmente por isso que Maye enfrentou uma situação de terceira para 12 e terceira para 11. E a profundidade da segunda unidade, que foi liderada por uma performance sólida do right guard novato Layden Robinson, também é instável. Até que tudo isso seja resolvido, não parece exagero dizer que não importará muito mais.

3. Status do Judon: Matthew Judon pode estar descontente com as negociações de contrato mais lentas que lhe dariam um aumento, mas ele não demonstrou isso durante a abertura da pré-temporada na quinta-feira, quando estava treinando o companheiro de linebacker externo Oshane Ximines na lateral do campo na frente de Mayo.

Isso gerou alguns dos comentários mais notáveis ​​durante a transmissão televisiva do time, porque foi feito em parte pelo ex-companheiro de equipe de Judon, Devin McCourty, e seu irmão gêmeo Jason, que jogou 13 temporadas na NFL.

“Todo mundo está questionando, ‘Judon está lá, mas ele está realmente feliz?’ Eu acho que o que você não consegue perceber, de um atleta profissional [perspective]”Quando você está lá e perto dos caras todos os dias — independentemente da sua situação contratual — quando você está em campo e no prédio, você quer estar lá para os seus caras.”

McCourty acrescentou que Judon estava lidando com uma lesão persistente e que essa foi a razão pela qual ele não jogou nem treinou antes disso.

4. Brady na cabine: Quando Tom Brady pode visitar o Gillette Stadium pela primeira vez como um locutor da Fox? Como os Patriots não têm muito apelo nacional atualmente, e Brady está no time número 1 da Fox, não há garantias de que isso vá acontecer. Mas se a Fox valoriza o burburinho que pode criar e quer atacar cedo se projeta uma temporada difícil na Nova Inglaterra, talvez a Semana 5 contra os Dolphins seja a melhor opção.

Neste ponto, a Fox anunciou apenas a designação de Brady para a Semana 1 — Cowboys contra Browns. De acordo com fontes da liga, o jogo da Semana 2 Seahawks-at-Patriots não é atualmente uma consideração para estar em sua agenda.

5. “Maior que eu”: O safety/special teamer do terceiro ano Brenden Schooler disse que abordou Mayo perto do fim da vitória da pré-temporada de quinta-feira para parabenizá-lo porque foi sua primeira vitória como técnico. Ele disse que Mayo lhe disse: “Isso não é sobre mim, é sobre nós”. Schooler contou a história quando perguntado sobre o que a nova placa que Mayo ergueu na sala de reunião da equipe — que diz “MAIOR do que eu” — significa em sua opinião.

6. Harris como RB3? Os Patriots sabem que Rhamondre Stevenson será seu principal running back, com o agente livre Antonio Gibson atrás dele. Depois disso, é um pouco menos certo, mas a escolha da sexta rodada de 2023, Kevin Harris, é provavelmente o principal candidato. Harris, de 5 pés e 10 polegadas e 225 libras, que manteve suas almofadas baixas em uma corrida de touchdown de 2 jardas na quinta-feira à noite, “fez um ótimo trabalho na sala de musculação e em campo”, de acordo com Mayo.

7. INT final de Brady: A bola de futebol que Brady lançou em seu passe final como um Patriot, que foi um pick-6 de seu ex-companheiro de equipe Logan Ryan em uma derrota no playoff para os Titans no Gillette Stadium, teve muito significado para Ryan por causa de sua história como companheiro de equipe de Brady na Nova Inglaterra de 2013 a 2016. Então, quando os dois se tornaram companheiros de equipe novamente com os Buccaneers em 2022, Ryan incluiu a bola com alguns outros itens no local onde Brady recebeu os companheiros de equipe para deixarem coisas para ele autografar.

“Tom se divertiu e aceitou, mesmo tendo sido meio enganado para fazer isso”, disse Ryan.

Então os dois começaram a conversar que se o futebol pudesse levar a algo positivo, seria o melhor cenário para ambos, então ele está sendo leiloado com os lucros indo para o trabalho de resgate de animais. Essa é uma das paixões de Ryan fora do campo e algo com que Brady se envolveu por meio de sua filha, Vivian.

Sempre um bom esportista, Brady assinou seu nome e escreveu na bola: “Último passe como Patriot… 04/01/20… Logan Ryan INT.”

8. “Totalmente aberto” no kicker: Mayo declarou a competição entre o atual chutador Chad Ryland e o veterano de seis anos Joey Slye como “totalmente aberta”, com Slye recebendo o sinal verde para tentar o único field goal na abertura da pré-temporada na quinta-feira — um bem-sucedido de 42 jardas. Ryland fez as duas tentativas de ponto após, a segunda das quais foi cortando bem quando se aproximava dos postes. Somando esses chutes ao que se desenrolou na prática no campo de treinamento, Ryland tem 26 de 29 e Slye 23 de 28.

9. Pepita inicial: Times da NFL estão dissecando os retornos de kickoff e como os times estão se alinhando com as novas regras da liga. Na quinta-feira, os Patriots alinharam oito bloqueadores em um nível, com apenas um jogador atrás deles, e então dois retornadores na zona de aterrissagem. Os treinadores de times especiais ficariam surpresos se os Patriots tornassem isso uma coisa regular, já que esse tipo de alinhamento 8-1 limita sua habilidade de criar times duplos de níveis diferentes, o que parece ser uma das chaves para a nova regra. Pode ser apenas um caso dos Patriots, que tiveram dois retornos para 44 jardas na quinta-feira à noite, não querendo mostrar muito.

10. Você sabia? Os Patriots têm dois jogadores no elenco atual que foram companheiros de equipe de Mayo durante sua última temporada jogando em 2015 — o center David Andrews e o long snapper Joe Cardona. Ryans, de Houston, é o único outro técnico atual da NFL que foi companheiro de equipe de dois de seus jogadores — da temporada passada com o safety Kareem Jackson e o snapper Jon Weeks.