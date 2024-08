O ponta dos Blue Jackets Johnny Gaudreau e o irmão Matthew morrem

O ala do Columbus Blue Jackets, Johnny Gaudreau, e seu irmão Matthew morreram no que o time chamou de “uma tragédia inimaginável”. Johnny Gaudreau tinha 31 anos, e Matthew, 29.

Os Blue Jackets não divulgaram detalhes de como os irmãos morreram em um comunicado na sexta-feira nas redes sociais.

“Johnny jogou com grande alegria, que foi sentida por todos que o viram no gelo”, escreveram os Blue Jackets. “Ele trouxe um amor genuíno pelo hóquei com ele em todos os lugares em que jogou, do Boston College ao Calgary Flames, do Team USA ao Blue Jackets. Ele emocionou os fãs de uma forma que só Johnny Hockey poderia. O impacto que ele teve em nossa organização e em nosso esporte foi profundo, mas empalidece em comparação com a impressão indelével que ele deixou em todos que o conheceram.”

Declaração do Columbus Blue Jackets sobre o falecimento de Johnny Gaudreau e seu irmão, Matthew. foto.twitter.com/V2aFykgKIs — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) 30 de agosto de 2024

Gaudreau jogou em 11 temporadas da NHL pelos Flames e Blue Jackets. Ele se juntou a Columbus para a temporada 2022-23 e marcou 12 gols e 48 assistências em 81 jogos na temporada passada.

“A família da National Hockey League está chocada e triste com o trágico falecimento do atacante do Columbus Blue Jackets Johnny Gaudreau e seu irmão Matthew”, disse o comissário da NHL Gary Bettman em um comunicado. “Embora o espírito contagiante de Johnny pelo jogo e suas habilidades de parar o show no gelo lhe renderam o apelido de ‘Johnny Hockey’, ele era mais do que apenas um jogador de hóquei deslumbrante; ele era um pai amoroso e amado marido, filho, irmão e companheiro de equipe que se tornou querido por cada pessoa afortunada o suficiente para ter cruzado seu caminho.”

Matthew Gaudreau também jogou no Boston College e em vários times das ligas menores.