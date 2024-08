O Pop-Tarts Bowl e o futuro da pós-temporada do futebol universitário

Para os fãs de Michigan, o momento em que os Wolverines conquistaram o campeonato nacional em janeiro ecoará por gerações.

Para todos os outros, a imagem mais marcante da temporada de boliche de 2023-24 envolve um doce antropomórfico de 1,80 m sendo colocado em uma torradeira, assado e devorado por jogadores de futebol americano famintos do Kansas State ao som de “Hot Stuff”, de Donna Summer.

Isso parece justo. Michigan, afinal, tem 12 títulos nacionais. Frosted Strawberry é, até onde se sabe, o único mascote já cozido e consumido pelo time vencedor.

O truque, idealizado pelo pessoal da Florida Citrus Sports como um meio de promover o Pop-Tarts Bowl de 2023 em Orlando, Flórida, foi um golpe enorme para o patrocinador principal. A Pop-Tarts ganhou US$ 12,1 milhões em exposição na mídia com o jogo e vendeu 22 milhões de Pop-Tarts a mais (ou 11 milhões de pacotes de celofane de dois, para usar as taxas de câmbio adequadas para doces de café da manhã) do que na semana anterior ao início do jogo.

Mas ao vender a marca, também é inteiramente possível que, em meio a um tumultuado cenário esportivo universitário, o Pop-Tarts Bowl tenha mostrado a todos um caminho a seguir. (Bem, a todos, exceto Frosted Strawberry. Sua jornada terminou naquela torradeira.)

“Ninguém vai esquecer o Frosted Strawberry descendo para a torradeira”, disse Matt Repchak, diretor de marketing da Florida Citrus Sports, anfitriã do Pop-Tarts Bowl. “Esses podem ser todos os nossos legados. Mas, no final, há pessoas que criaram memórias enquanto estavam aqui, e queremos ser apenas uma parte divertida do calendário do futebol americano universitário.”

A Pop-Tarts arrecadou US$ 12,1 milhões em exposição na mídia com seu jogo de boliche. Peter Joneleit/Ícone Sportswire

Os números de primeira linha em torno dos jogos de bowl são um ponto de orgulho, como disse o diretor executivo da Bowl Season, Nick Carparelli. Os bowls do ano passado foram assistidos por uma média de 4,4 milhões de pessoas, de acordo com Carparelli, incluindo 15 jogos que tiveram uma média de mais de 3 milhões de espectadores, sem contar o College Football Playoff. Mais de 190 milhões de pessoas assistiram durante a temporada de bowl no total. Os jogos de bowl fora do College Football Playoff distribuíram mais de US$ 100 milhões para conferências.

“Jogos de boliche são realmente populares”, disse Carparelli. “Claro, eles não são todos considerados na equação do campeonato nacional, mas não precisam ser para serem significativos para todos os envolvidos.”

Esses são os dados concretos. As vibrações, no entanto, estão um pouco fora.

A lista de reclamações e preocupações sobre a temporada de bowls é extensa. Jogadores estrelas optam por sair dos jogos para se preparar para o draft da NFL ou proteger seu estoque de draft, e o portal de transferências incentiva centenas de jogadores a pular a temporada de bowls em favor da agência livre. A tendência atingiu seu ponto mais baixo no Capital One Orange Bowl do ano passado, quando quase duas dúzias de jogadores do Florida State ficaram de fora — em grande parte como um protesto por terem sido deixados de fora do playoff, de acordo com o técnico Mike Norvell. O resultado foi uma vitória feia de 63-3 da Geórgia, seguida por reclamações do técnico do Bulldogs, Kirby Smart, de que o esporte corria o risco de arruinar os jogos de bowls se não abordasse o desgaste dos jogadores.

As frustrações do Florida State sobre a rejeição do playoff podem ter sido um caso único, mas a narrativa ressaltou um problema maior: o playoff sugou a maior parte do oxigênio da sala quando se trata da pós-temporada do futebol universitário. Bowls fora do playoff de quatro times rapidamente se tornam uma reflexão tardia, e com a expansão deste ano de quatro para 12 times do playoff, o impacto pode ser ainda maior.

Adicione a isso o realinhamento das conferências, que já efetivamente acabou com o Pac-12, e as previsões de uma eventual superliga (ou duas), e o futuro do sistema de bowls parece estar em terreno instável.

Mas converse com as pessoas encarregadas de encontrar maneiras de salvar o sistema e elas estarão cheias de otimismo — e talvez um pouco de recheio de morango.

“O mundo está mudando. Esse é o estado constante do esporte”, disse Repchak. “As coisas estão em fluxo, e continuarão assim. Mas, como sempre, os bowls se adaptarão e encontrarão novas maneiras de se envolver.”

Algumas das maneiras como eles já estão fazendo isso, sem nenhuma ordem específica:

Despejando um balde gigante de maionese na cabeça de um treinador.

Despejando um enorme tanque de gemada na cabeça de um treinador.

Jogando um balde gigante de Cheez-Its na cabeça de um treinador.

Jogando uma tigela gigante de cereal na cabeça de um treinador.

Ei, é uma liga imitadora.

“Não gosto de chamar isso de roubo de ideias. Chamo de pesquisa de mercado”, disse Mark Neville, CEO do DirecTV Holiday Bowl, o jogo responsável pelo banho de gemada. “Você tem que fazer coisas para se destacar, e acho que os jogos de bowl são os melhores em pensar fora da caixa.”

Neville repetiu a abordagem da criatividade a todo custo em uma terça-feira no final de julho, poucas horas antes de sua última reunião de equipe para apresentar ideias para gerar engajamento e interesse por meio de brincadeiras no jogo de dezembro.

Esse engajamento é melhor se pelo menos tiver a aparência de surgir organicamente. Como tal, o Mayo Bowl do Duke celebra os caras sem camisa pegos pela câmera comendo diretamente do pote com uma colher durante o jogo ou preparando os locutores com um belo pote de maionese para aproveitar entre as chamadas. O Cheez-It Citrus Bowl (também operado pela Florida Citrus Sports) conseguiu roubar um pouco de buzz de seu primo ao anunciar que seu mascote não era comestível. O pessoal do Pop-Tarts Bowl deixou inúmeras caixas de Pop-Tarts para equipes participantes, membros da mídia e locutores e, durante a blitz da mídia deste verão, até organizou uma combinação de Pop-Tarts e cerveja durante o evento anual de lançamento da ACC.

Funciona. O Pop-Tarts Bowl recebeu 15 vezes mais menções na mídia do que qualquer outro bowl e oito vezes mais tráfego nas mídias sociais do que qualquer outro jogo de bowl de dezembro, de acordo com a análise de dados da Florida Citrus Sports.

Toda essa tolice é possível por dois motivos. O primeiro é que esses torneios têm um patrocinador principal ansioso para se inclinar para a diversão. O segundo é a única coisa que a maioria dos fãs parece ver como um problema: as apostas são baixas.

“Nossa equipe jovem não tem medo de tentar algumas coisas”, disse Danny Morrison, diretor executivo da Charlotte Sports Foundation, que sedia o Duke’s Mayo Bowl. “Algumas funcionam e outras não. Queremos amplificar o jogo e não tirar nada dele. O jogo é a prioridade número 1. Mas se pudermos fazer outras coisas para torná-lo divertido e relevante, isso também é importante.”

Ainda assim, a diversão é um lembrete de que, fora dos playoffs, esses jogos não precisam ser levados tão a sério pelos fãs.

Quando os bowls entraram pela primeira vez no léxico do futebol universitário, não havia expectativa de que seriam uma métrica na avaliação mais ampla da temporada de um time. Caramba, os títulos nacionais eram entregues antes dos jogos de bowl serem disputados e, até 2000, as estatísticas dos jogos de bowl não contavam para a contagem da temporada de um jogador. Mesmo agora, a maior honra individual do jogo, o Troféu Heisman, é entregue semanas antes de qualquer um de seus finalistas jogar na pós-temporada.

O que há de tão ruim, então, em jogar bowl games mesmo quando as apostas são baixas? Talvez seja apenas um problema de percepção.

“Esses são jogos de exibição”, disse Repchak. “Eles são feitos para serem divertidos, uma boa exibição na televisão e ótimas férias para as pessoas que vêm e os times que estão participando, onde podemos nos inclinar para a diversão e esculpir nosso próprio pequeno nicho nos corações e mentes dos fãs de futebol universitário.”

Alimentos projéteis e mascotes comestíveis não são o único estado de jogo, no entanto. Afinal, nem todo bowl tem um patrocinador titular ansioso para abraçar a tolice. O MVP do Guaranteed Rate Bowl não consegue refinanciar sua hipoteca, e mesmo os treinadores mais aventureiros provavelmente não querem um banho de gasolina depois do Valero Alamo Bowl.

Neville disse que a equipe do Holiday Bowl teve uma espécie de “momento eureka” quando sediou um jogo da temporada regular entre Navy e Notre Dame em 2018. A energia e o entusiasmo em torno do evento deixaram claro que o grupo estava pensando de forma muito restrita ao definir seu lugar no cenário esportivo.

“Isso mudou totalmente nosso escopo de trabalho, de ser apenas um jogo de boliche para possuir e operar três eventos e [serving] como comissão esportiva de San Diego”, disse Neville.

Agora, o renomeado Sports San Diego sedia um torneio de basquete universitário durante a temporada, os Jogos Estaduais da Califórnia (um evento estadual no estilo das Olimpíadas que reúne mais de 10.000 atletas) e trabalha para trazer outros eventos importantes, incluindo uma partida de rúgbi recente entre os All Blacks de Fiji e da Nova Zelândia.

Antes de 2018, o Holiday Bowl podia contar com a adição de cerca de 15.000 noites de hotel aos cofres do turismo da cidade. Agora, entre todos os eventos sediados ou organizados pela Sports San Diego, esse número está mais próximo de 150.000 anualmente, com uma meta de adicionar mais 100.000 em um futuro próximo.

Isso sugere outro fator frequentemente perdido na avaliação da temporada de bowls: nem todos os bowls são iguais. Dezenas de jogos de bowls são efetivamente eventos feitos para a TV. Pessoas nos assentos não são uma prioridade. Em vez disso, esses jogos geralmente hospedam partidas menores do Grupo 5 e rotineiramente atraem mais de um milhão de espectadores. Eles fizeram seu trabalho.

Mas outros, como o Valero Alamo Bowl, têm intenções mais elevadas.

“Criamos uma tradição de feriado”, disse Derrick Fox, CEO do Alamo Bowl. “É local e independente dos times que jogam, faz muito bem para a economia local e permite que as pessoas experimentem tudo o que San Antonio tem a oferecer.”

Os bowls atendem a muitos mestres: os times que jogam, as cidades-sede, os patrocinadores principais, os fãs, as redes de TV. Não há uma métrica única para o sucesso, o que geralmente torna mais fácil contar a história de sua queda.

“O cenário do atletismo universitário está mudando diante dos nossos olhos e ninguém pode dizer como será depois dos próximos dois anos”, disse Neville, “e teremos que nos adaptar”.

Que mudanças podem estar por vir?

Para começar, o modelo de playoff e os tie-ins de conferência podem ser reorganizados a partir de 2026 — por enquanto, as duas escolas restantes do Pac-12 e 10 escolas de saída continuarão a receber lances das afiliações do Pac-12. Vários comissários já sugeriram expandir ainda mais o playoff, o que pode abrir as portas para mais jogos de bowl ganhando entrada no clube exclusivo de anfitriões de playoff — algo que Fox disse que o Alamo Bowl já está se preparando para pressionar.

O atual playoff de 12 equipes ainda não foi disputado, mas Morrison se pergunta se o plano de jogar jogos de abertura no campus também poderia ser reconsiderado. Uma coisa é que os bowls que estão acostumados a sediar um jogo anual todo mês de dezembro sediam um grande evento. A pressão para que as instalações no campus — geralmente em cidades menores com menos infraestrutura — façam isso com apenas algumas semanas de antecedência é um trabalho muito maior. Permitir que os bowls sediem jogos de abertura também pode ser uma bênção para todo o sistema.

Além disso, quando os contratos atuais expirarem, vários diretores de torneios disseram que estariam abertos a rejeitar as vinculações entre conferências em favor de permitir que os torneios selecionassem os melhores confrontos gerais depois que o campo dos playoffs fosse definido — permitindo, de preferência, que os torneios garantissem jogos entre os times com o menor número de desistências e o maior entusiasmo pelo jogo e pelo local.

A evolução contínua do nome, imagem e semelhança e compartilhamento de receita com atletas quando (ou se) o caso House vs. NCAA for resolvido também abre a porta para abordar alguns dos problemas com opt-outs. Carparelli disse que está esperançoso de que os planos de compartilhamento de receita incluam requisitos de que os jogadores joguem em todos os jogos para receber sua cota total, e vários diretores de bowl indicaram uma disposição de fazer parceria com jogadores de alto perfil no espaço NIL para ajudar a garantir sua participação. Curiosamente, os atletas estão atualmente proibidos de fazer endossos pagos para jogos específicos ou para ajudar a vender ingressos, e muitos administradores de bowl disseram que o cenário de longo prazo mais provável seria que os bowls doassem para o coletivo de uma escola em vez de pagar os atletas diretamente.

Mas, apesar de todas as perguntas e preocupações sobre o futuro, há pouca preocupação com ameaças existenciais.

Sim, há desafios. Mas jogos de boliche adoram um desafio.

Afinal, essas são as pessoas que encontraram uma maneira de torrar uma Pop-Tart consciente.