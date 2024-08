O principal prospecto dos Nationals, Dylan Crews, fará sua estreia na MLB contra os Yankees

O outfielder Dylan Crews deve fazer sua estreia na liga principal pelo Washington Nationals na segunda-feira, quando eles abrem uma série de três jogos com o visitante New York Yankees.

Crews foi convocado do Triple-A Rochester na segunda-feira, um dia depois de Washington ter contratado o catcher Riley Adams para o clube da liga menor para abrir espaço para o jogador de 22 anos.

Dylan surpreendeu o MOMMA CREWS com a notícia da estreia na MLB!!! ❤️🥹 @__dc4__ 🥹❤️ foto.twitter.com/CfwkX2SZcZ — Washington Nationals (@Nationals) 26 de agosto de 2024

Ao entrar nesta temporada, Crews foi classificado como o melhor prospecto na organização dos Nationals — e o melhor prospecto na MLB em geral — por Kiley McDaniel, da ESPN.

Crews, a escolha nº 2 no draft de 2023, começou a temporada no Double-A Harrisburg antes de ser promovido para o Triple-A. Em 100 jogos entre os dois níveis da liga menor, Crews atingiu .270 com 13 home runs, 68 RBIs e 25 bases roubadas.

O anúncio dos Nationals na segunda-feira confirmou que Crews faria sua estreia e se tornaria o oitavo prospecto de Washington a jogar sua primeira partida na liga principal este ano.

Os Nationals (59-72) estão a 11½ jogos da terceira e última vaga de wild-card da Liga Nacional.

A Field Level Media contribuiu para esta reportagem.