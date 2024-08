O principal WR de Louisville, Caullin Lacy, sofre uma fratura na clavícula

O recebedor de Louisville, Caullin Lacy, quebrou a clavícula durante o treino final do acampamento de outono no sábado e ficará fora “por um longo período de tempo”, anunciou a escola.

Lacy, um dos principais jogadores a assinar com os Cardinals pelo portal de transferência, era esperado para ser seu recebedor nº 1. Na temporada passada no South Alabama, Lacy teve 91 recepções para 1.316 jardas — ambas classificadas como nº 5 no país — e sete recepções para touchdown.

Louisville precisa substituir seu principal recebedor do ano passado, James Thrash, que liderou o time com 69 recepções para 858 jardas e seis touchdowns.

Chris Bell terminou em segundo no time na temporada passada e está de volta para os Cardinals; espera-se que ele assuma um papel maior, e Louisville também tem o transferido do Alabama, Ja’Corey Brooks.