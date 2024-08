O Pro Football Hall of Fame reduz o período de espera para treinadores para 1 ano

O Hall da Fama do Futebol Profissional anunciou uma série de mudanças em seu processo anual de seleção na sexta-feira, incluindo a redução do período de espera para treinadores de cinco temporadas para uma.

Isso significa que o seis vezes campeão do Super Bowl, Bill Belichick, do New England Patriots, poderá receber seu busto de bronze e sua jaqueta dourada em Canton, Ohio, já em 2026.

O processo de seleção para a turma de 2025 já está em andamento, o que provavelmente indica que Belichick não será elegível para a posse no próximo verão, de acordo com o Pro Football Talk e outros relatórios.

Sob as novas regras, um treinador será nomeado finalista para cada classe do Hall da Fama. Belichick, 72, parece ser um favorito para a vaga de 2026, a menos que ele assuma outro emprego de treinador. Sob as regras antigas, ele não seria elegível até a Classe de 2029.

Se Belichick conseguir outro emprego, o técnico de longa data do Seattle Seahawks, Pete Carroll, pode ser o próximo da fila. Carroll, também com 72 anos, liderou o Seahawks de 2010 a 2023 e conquistou o único título da franquia no Super Bowl XLVIII.

Outras revisões nos estatutos anunciadas na sexta-feira incluíram a separação das categorias de treinador e colaborador e a criação de dois novos comitês de triagem (um para jogadores da era moderna e outro para veteranos) para ajudar a reduzir as listas de indicados para 50 candidatos cada, antes de irem para o comitê de seleção oficial.

“O primeiro pilar da declaração de missão do Hall da Fama do Futebol Profissional afirma que ‘Honraremos os Maiores do Jogo’. Uma maneira importante de fazer isso é por meio de uma revisão anual do Processo de Seleção e das pessoas envolvidas nele”, disse o presidente e CEO do Hall da Fama, Jim Porter.

“Formar dois Comitês de Triagem trará discussão adicional de candidatos, com a contribuição de mais membros do Hall da Fama”, ele disse. “E dividir as categorias de Treinador e Colaborador permite um Finalista de cada uma. O mais importante é continuar a eleger grandes classes de consagrados, e essas mudanças ajudam a garantir o resultado desejado.”