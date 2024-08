O QB Anthony Richardson dos Colts espera ‘fazer algumas jogadas’ contra os Broncos

WESTFIELD, Indiana — O quarterback do Indianapolis Colts, Anthony Richardson, de volta após uma cirurgia no ombro que encerrou sua temporada passada, fará seu tão esperado retorno ao campo na abertura da pré-temporada no domingo contra o Denver Broncos.

O técnico Shane Steichen disse que Richardson e os titulares devem jogar “uma ou duas séries” no jogo, provavelmente incluindo a linha ofensiva titular, que jogará com Richardson.

Richardson jogou em quatro jogos na temporada passada após sofrer uma entorse AC no ombro direito (de arremesso) em uma vitória da Semana 5 sobre o Tennessee Titans. Ele passou os meses seguintes se recuperando, mas tem parecido impressionante desde os treinos de primavera e agora no campo de treinamento.

O momento demorou muito para chegar, disse Richardson.

“Eu posso correr na frente dos torcedores e fãs novamente”, ele disse. “Eles podem me ver ao vivo, na verdade, mais uma vez. Então, é uma benção. Sou grato que o técnico Shane me deixou jogar neste jogo. Eu posso ir lá e fazer algumas jogadas.”

Richardson completou 60% de suas tentativas de passe na temporada passada, enquanto postou um QBR de 45 em 173 snaps totais. Steichen disse que, apesar da relativa inexperiência de Richardson, os treinadores não o tratarão como um novato na pré-temporada.

“Ele ganhou alguma experiência no ano passado com os jogos em que jogou”, disse Steichen. “Obviamente tivemos uma boa offseason e o training camp tem sido bom até agora, então ficarei animado para vê-lo lá.”