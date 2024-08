O QB do Rams, Matthew Stafford, deixa o treino com problema no tendão da coxa

O quarterback do Los Angeles Rams, Matthew Stafford, sentiu uma tensão no tendão da coxa e não terminou o treino conjunto de quarta-feira contra o Dallas Cowboys, disse um representante da equipe aos repórteres.

Os quarterbacks dos Rams, Jimmy Garoppolo e Stetson Bennett, assumiram as repetições durante aproximadamente a segunda metade do treino, enquanto Stafford, 36, assistia da lateral do campo.

“[Stafford] opera em um nível de classe mundial”, disse o coordenador ofensivo Mike LaFleur. “Mas sabemos que cada representante será valioso para ele, não importa quantas jogadas ele tenha feito. Infelizmente, ele teve alguma rigidez.”

Escolhas do editor

1 Relacionado

Garoppolo, que assinou com o Los Angeles em março para ser reserva de Stafford, trabalhou com o ataque do time principal após a saída de Stafford, e as repetições foram de grande importância, já que é improvável que Garoppolo jogue nos jogos da pré-temporada.

“Sempre que você consegue essas operações, principalmente contra uma defesa como essa, com todos os jogadores que eles têm, será valioso”, disse LaFleur.

Garoppolo está suspenso dos dois primeiros jogos da temporada por violar a política de substâncias que melhoram o desempenho da NFL.

Bennett fez snaps com os reservas três dias depois de lançar quatro interceptações antes de liderar um touchdown de última hora contra os Cowboys no primeiro jogo da pré-temporada.

“Ele fez algumas coisas boas, mas tivemos que trabalhar nas viradas, sem dúvida”, disse LaFleur. “Mas houve muitos pontos positivos para ele poder sair aqui e treinar.”

Stafford estava programado para falar com repórteres após o treino, mas a entrevista coletiva foi cancelada. O técnico do Rams, Sean McVay, não estava programado para falar com repórteres na quarta-feira.

Em 15 jogos na temporada passada, Stafford completou 62,6% de seus passes para 3.965 jardas, com 24 touchdowns e 11 interceptações.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.