O QB do Steelers, Russell Wilson, diz que jogará na final da pré-temporada

PITTSBURGH — O quarterback do Steelers, Russell Wilson, espera jogar no sábado contra o Detroit Lions na final da pré-temporada, disse ele na quarta-feira.

“Estamos jogando”, ele disse. “Sim, estamos todos jogando. Estou animado para voltar ao campo. A semana passada foi ótima para estar lá pela primeira vez, colocando mais protetores e tudo mais. E, obviamente, não conseguimos a vitória e tudo mais, mas acho que o mais importante para nós é apenas executar e fazer nossas jogadas e fazer nossas coisas.”

Wilson, 35, jogou cinco séries contra o Buffalo Bills no segundo jogo de pré-temporada do time, mas os Steelers não conseguiram marcar nenhum ponto e frequentemente ficaram para trás.

Por causa disso e de seu campo de treinamento abreviado devido a uma lesão na panturrilha, Wilson quer outra oportunidade de entrar em ação no jogo e trabalhar para manter o cronograma no ataque antes da abertura da Semana 1 dos Steelers em Atlanta.

“Acho que a coisa mais importante para nós realizarmos é jogar futebol eficiente, mover a bola e descer o campo”, disse Wilson. “Obviamente, queremos comemorar na end zone. Isso seria divertido. Precisamos garantir que isso aconteça, e esse é o padrão de futebol que queremos poder jogar.”

O técnico Mike Tomlin disse na terça-feira que detalhará a divisão de trabalho para o terceiro jogo da pré-temporada em sua entrevista coletiva pré-jogo na quinta-feira.

Wilson deveria jogar apenas “duas ou três” séries contra os Bills, ele disse na quarta-feira, mas ele pressionou o coordenador ofensivo Arthur Smith a deixá-lo voltar ao campo depois que os Steelers foram três e saíram em suas duas primeiras investidas. A unidade de Wilson conseguiu seu primeiro primeiro down na terceira série, mas, no geral, o ataque do primeiro time foi de 1 para 6 em conversões de terceiro down.

“A primeira série foi um pouco rápida, então queríamos dizer, ‘Ei, vamos fazer mais algumas jogadas'”, disse Wilson. “E sabíamos que não íamos ganhar o jogo no primeiro quarto ou algo assim, mas foi apenas, ‘Ei, vamos ver se conseguimos fazer mais algumas jogadas’. E obviamente eu estava fora por causa da minha lesão na panturrilha e tudo mais, infelizmente, então foi a primeira vez que consegui colocar as ombreiras e sair e entrar em campo. E então queríamos estar lá o máximo que pudesse com nossos rapazes e apenas competir no mais alto nível.”

Smith, porém, foi intencional com Wilson em campo, não implementando jogadas que colocariam Wilson em risco de agravar sua lesão na panturrilha.

“Ele queria jogar”, disse Smith. “Eu nunca colocaria alguém lá fora que não estivesse clinicamente limpo, mas ele não teve muitas repetições — e não importa quantos anos você está nessa coisa, se você é um novo sistema, uma nova cidade, seja lá o que for, os grandes querem entrar em campo e se preparar para jogar. Ele perdeu muito do acampamento.

“Então [you’ve got to] proteja-o de si mesmo. Há coisas esquematicamente, você não quer colocá-lo em um caminho difícil. Há risco em tudo quando você pisa lá fora. E então, eu acho que isso o limitou um pouco, mas eu vou dar crédito a ele por estar lá fora, e esse é o nome deste jogo.”

Embora a lesão na panturrilha tenha limitado seu desempenho no campo de treinamento, Wilson disse após o jogo no sábado que a panturrilha não o incomodou durante o jogo.

“Eu me senti ótimo lá fora”, disse Wilson. “Honestamente, eu me senti forte. Eu não estava pensando nisso. Sempre que você tem uma lesão, às vezes se você está preocupado com isso, você está no fundo da sua mente. Você está pensando sobre isso. Não senti isso de forma alguma na semana passada ou algo assim.”

Embora Wilson espere jogar no sábado, dois jogadores importantes no ataque, o novato offensive tackle Troy Fautanu (entorse no joelho) e o novato wide receiver Roman Wilson (entorse no tornozelo) não participarão.

“É uma pena não poder jogar na pré-temporada”, disse Roman Wilson, que torceu o tornozelo há quase três semanas. “Era algo que eu esperava, mas poder jogar o mais rápido possível é uma bênção para mim. Poderia ter sido pior. Eu poderia ficar de fora por mais tempo.”

Fautanu sofreu a lesão no primeiro jogo da pré-temporada, mas disse na terça-feira que espera estar fisicamente pronto para a abertura da temporada, onde provavelmente será escalado como right tackle.

“Não há mais nada que eu possa fazer além de encarar o desafio e manter a cabeça erguida”, disse Fautanu. “Não posso esperar e desejar que minha vida passe para ter mais tempo na pré-temporada. Apenas garantir que estou me preparando mentalmente mais do que qualquer coisa.”