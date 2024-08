O QB Josh Allen do Bills e os jogadores do primeiro time jogarão na abertura da pré-temporada

PITTSFORD, NY — A espera para ver o quarterback Josh Allen jogar com o renovado ataque do Buffalo Bills será curta. O técnico Sean McDermott anunciou na quinta-feira que Allen e o primeiro time jogarão cerca de um quarto no sábado contra o Chicago Bears (13h00 horário do leste dos EUA).

“É realmente, para mim, deixá-los animados e prontos para a temporada”, disse McDermott. “É um passo importante, difícil simular a velocidade do jogo e, portanto, conseguir isso na pré-temporada é importante, passar pelos aquecimentos e pela energia que vem com jogar uma partida na frente dos fãs, e ser capaz de administrar isso. Então, há muitas razões para isso, como eu disse, é apenas mais um passo.”

Espera-se que o jogo seja notável pelo desempenho do quarterback, com a primeira escolha geral, Caleb Williams, tendendo a ver sua primeira ação na pré-temporada, mas isso ainda não foi anunciado.

Em 2023, Allen não jogou no primeiro jogo da pré-temporada, mas jogou três séries no segundo jogo da pré-temporada e brevemente no terceiro.

“Vamos levar uma semana de cada vez”, disse McDermott sobre o tempo de jogo de pré-temporada de Allen. “Então, você sabe, há uma série de novos rostos em nosso ataque também, incluindo seu corpo de recepção e então parte disso está embutido nisso. Mas o mais importante é que individualmente temos que nos preparar para ir e partir daí.”

Os Bills ficarão sem vários jogadores para o jogo devido a lesões, mas jogar contra os Bears será a primeira oportunidade de ver como algumas das novas adições ao ataque, como o novato wide receiver Keon Coleman, se parecem em um cenário de jogo. Entre os jogadores ofensivos lidando com lesões estão o running back Ty Johnson (posterior da coxa) e os wide receivers Chase Claypool (dedo do pé), Justin Shorter (joelho), Mack Hollins (perna) e KJ Hamler.

Allen não se manifestou sobre se jogaria ou não quando perguntado sobre isso antes da decisão ser divulgada na quinta-feira.

“Não sinto que isso faça diferença para mim neste ponto da minha carreira”, disse Allen na quarta-feira sobre a possibilidade de jogar na pré-temporada. “Fazer as coisas andarem seria legal, mas entendo não sair e garantir que estamos saudáveis ​​e nos protegendo. Novamente, é uma faca de dois gumes, de qualquer maneira que você olhe. Se me pedirem para jogar, eu jogo. Se me disserem para não jogar, eu não jogo. Então, o lado competitivo em mim quer jogar, mas entendo que a Semana 1 — ainda temos algum tempo.”