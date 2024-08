O QB Nix dos Broncos lidera quatro campanhas de pontuação na estreia da pré-temporada

Em sua primeira partida desde que o Denver Broncos o elegeu a 12ª escolha do draft de abril, o quarterback novato Bo Nix mostrou que estava pronto para sua estreia na pré-temporada no domingo.

Como o segundo quarterback no jogo para os Broncos depois que Jarrett Stidham começou, Nix liderou o time em quatro drives de pontuação nas cinco posses que ele jogou na vitória de 34-30 sobre o Indianapolis Colts no Lucas Oil Field. Nix terminou 15 de 21 passes para 125 jardas e um touchdown, um passe de pontuação de 1 jarda para Marvin Mims Jr. no segundo quarto.

“No geral, foi bom entrar em campo e completar alguns arremessos… apenas entrar em campo e competir”, disse Nix.

Stidham e Nix dividiram o trabalho com o ataque titular igualmente nos últimos 11 treinos do campo de treinamento. O técnico Sean Payton disse na sexta-feira que daria a Stidham o início contra os Colts e que esperava que Nix pudesse ter uma amostra de snaps com o ataque do primeiro time antes de permanecer no jogo com o ataque do segundo time dos Broncos.

Foi exatamente assim que aconteceu, quando Nix entrou no jogo com 3 minutos e 11 segundos restantes no primeiro quarto. Os Broncos então avançaram 45 jardas em 11 jogadas, incluindo um snap perdido por Nix em um drive que também incluiu uma conclusão de 22 jardas para Courtland Sutton, para um field goal de 41 jardas por Wil Lutz.

Nix foi eficiente pelo resto do dia, já que o único ataque em que os Broncos não pontuaram enquanto ele estava no jogo aconteceu no final do primeiro tempo, quando o tight end Lucas Krull perdeu a bola na linha de 31 jardas dos Broncos após uma conclusão de 4 jardas de Nix.

Nix também mostrou a mobilidade que Payton disse que o novato poderia adicionar ao ataque com 17 jardas correndo em três tentativas. Payton disse na semana passada que Nix começará o jogo de pré-temporada dos Broncos contra o Green Bay Packers no próximo domingo.

“É importante estender as jogadas, é benéfico para o ataque e você nunca sabe quando vai precisar”, disse Nix. “Então, é sempre bom treinar e é uma coisa boa de se ter.”

Payton não destacou muito Nix após o jogo, optando por elogiar todos os três quarterbacks, incluindo o nº 3 Zach Wilson. Os três quarterbacks dos Broncos combinaram para um dia de passes de 29 de 41 para 279 jardas com o touchdown de Nix e uma interceptação de azar para Stidham.

A interceptação de Stidham ocorreu na segunda posse de bola dos Broncos quando o running back Samaje Perine fez malabarismos com a bola em uma recepção e ela foi capturada por Kenny Moore II dos Colts. Stidham também levou os Broncos até a linha de 43 jardas dos Colts na primeira posse de bola do jogo quando uma penalidade de provocação no wide receiver Tim Patrick, uma penalidade de false start em Sutton e uma penalidade de false start no tackle Mike McGlinchey interromperam o drive.

“Todos os três caras fizeram um bom trabalho”, disse Payton. “Há certas configurações sobre as quais você obtém um pouco mais de informação. … Vou passar pelos quarterbacks, todos esses caras, você obtém um pouco mais de percepção.”

Payton enfatizou o aumento do ritmo no ataque durante todo o training camp, incluindo todos os quarterbacks tirando a bola das mãos mais rapidamente no jogo de passes. É algo que Payton disse que os Broncos não fizeram bem o suficiente na temporada passada, quando Russell Wilson começou 15 jogos.

“A bola saiu, gostei do timing e do ritmo”, disse Payton. “Fiquei satisfeito com o timing do lançamento da bola.”