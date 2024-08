O QB titular dos Raiders ainda está no ar, enquanto Pierce diz que vai “dormir pensando nisso”

LAS VEGAS — O técnico do Raiders, Antonio Pierce, disse que os tomadores de decisão da equipe “vão dormir e tomar uma decisão nos próximos dias” sobre quem será o quarterback titular de Las Vegas na abertura da temporada: Gardner Minshew ou Aidan O’Connell.

Ambos os quarterbacks jogaram cinco séries cada na derrota de pré-temporada por 27 a 12 para o Dallas Cowboys, que jogou com apenas dois titulares na noite de sábado no Allegiant Stadium.

Minshew começou pelos Raiders e foi disperso, completando apenas 10 de 21 passes para 95 jardas, embora tenha conseguido uma bela bola profunda de 48 jardas para o recebedor Tre Tucker.

E embora O’Connell tenha sido mais eficiente, acertando 14 de 20 passes para 96 ​​jardas com um passe para touchdown de 5 jardas para o tight end Harrison Bryant, ele também lançou um feio passe para interceptação de 69 jardas para o cornerback dos Cowboys, Kemon Hall, em seu último snap do jogo, a primeira jogada do quarto período.

“É uma droga”, disse O’Connell. “É uma droga lançar interceptações em geral, mas ser a última jogada é definitivamente difícil. Essa vai durar, mas é futebol. Você vai aprender com isso, seguir em frente, e eu não vou cometer esse erro de novo.”

O’Connell estava navegando até a interceptação. E Pierce, que consultará o gerente geral Tom Telesco e o coordenador ofensivo Luke Getsy, disse que “tudo” será avaliado, acrescentando que você “não pode aceitar o bom sem o ruim” ao tomar uma decisão.

“Vou voltar para OTAs, minicamp, training camp, dois jogos de pré-temporada”, disse Pierce. “E haverá muitos fatores, obviamente, certo? Comando do ataque, a parte operacional, eficiência. As perdas de bola são enormes — isso aparece — cuidar da bola vai ser importante para o nosso time.

“E então… sentar lá com Telesco e Luke nos próximos dias e realmente decidir quem vai nos dar um começo rápido para chegar onde queremos estar naquele primeiro quarto da temporada.”

Minshew disse que sentia que tanto ele quanto O’Connell tinham pontos positivos suficientes para tornar a decisão “difícil” para Pierce.

“Foi um acampamento super competitivo”, disse Minshew. “Meio que pescoço a pescoço o tempo todo.”

O edge rusher do Pro Bowl dos Raiders, Maxx Crosby, disse que estava de olho na competição.

“O melhor homem vai vencer, e eu sei que essa decisão vai chegar aqui em breve”, disse Crosby. “Eu só quero o melhor cara nos liderando e isso vai se resolver.”

Disse Pierce: “Obviamente, você viu qual era o nosso plano para esta noite: lançar a bola, deixar esses caras mostrarem o que sabem fazer e, pronto, conversaremos sobre isso.”

Não havia muito o que falar, no entanto, já que Pierce lamentou que nenhum dos quarterbacks tenha fugido com o cargo, uma esperança declarada desde o início do campo de treinamento.

“Acho que todo mundo quer ver um jogador simplesmente pegar e dizer: ‘Ei, eu sou o seu cara'”, disse Pierce. “Obviamente, provavelmente não é o caso, então teremos que tomar uma decisão e vamos viver com isso e vamos apoiar quem quer que seja esse quarterback para os Raiders daqui para frente.”

Todos os titulares dos Raiders em ambos os lados da quadra jogaram contra os Cowboys, exceto o recebedor Davante Adams e o tight end novato Brock Bowers.

E enquanto Pierce disse que Bowers estava lidando com um pé dolorido, Adams, Pierce disse, “teve um movimento estranho em que ele simplesmente ficou dolorido. Ele perdeu o treino na quinta-feira. E, como eu disse, se um cara não está 100% saudável, eu não ia arriscar. Não vale a pena. Ele vai voltar a treinar na terça-feira.”

Adams, que perdeu tempo no acampamento para estar presente no nascimento do filho, disse no início da semana: “Se eu escolher, não vou jogar” na pré-temporada.

Pierce acrescentou que nenhum titular de Las Vegas jogará na final da pré-temporada dos Raiders na sexta-feira contra o San Francisco 49ers.