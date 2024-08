O que a lesão no joelho de JJ McCarthy significa para os Vikings?

O quarterback do Minnesota Vikings, JJ McCarthy, sofreu uma lesão que pode custar-lhe parte ou toda a sua temporada de estreia, uma reviravolta desanimadora para todos que estavam entusiasmados com sua estreia na pré-temporada no sábado, na vitória do time por 24 a 23 sobre o Las Vegas Raiders.

McCarthy passará por uma cirurgia esta semana, de acordo com o técnico Kevin O’Connell, momento em que os médicos decidirão como lidar com o menisco rompido em seu joelho direito. Essa decisão determinará seu cronograma de recuperação e se ele será um fator na temporada de 2024 dos Vikings.

Enquanto isso, Sam Darnold continuará trabalhando com o ataque número 1 do time na expectativa de começar o jogo da Semana 1 dos Vikings contra o New York Giants.

O repórter do ESPN Vikings Kevin Seifert, o analista de draft Jordan Reid e o repórter nacional Jeremy Fowler analisam o impacto da lesão de McCarthy.

Será que os Vikings tentariam apressar McCarthy de volta?

O Minnesota Vikings selecionou o QB JJ McCarthy com a 10ª escolha geral, mas uma lesão no joelho pode atrapalhar sua temporada de estreia. Bailey Hillesheim/Ícone Sportswire

Isso seria improvável, especialmente considerando a posição de Darnold como o quarterback número 1 durante o treinamento.

De qualquer forma, O’Connell disse na terça-feira que não participaria da decisão sobre o tipo de cirurgia que McCarthy faria e acrescentou: “Certamente o que for melhor para a saúde de JJ McCarthy a longo prazo será a prioridade”.

Há algumas vantagens em colocar McCarthy em campo antes do final da temporada, tanto para seu desenvolvimento quanto para dar à equipe uma melhor avaliação sobre se ele pode ser considerado titular em 2025. Mas essa informação não é mais importante do que o joelho de McCarthy retornar à plena saúde. — Seifert

O que a lesão significa para o desenvolvimento de McCarthy como passador?

O cronograma de recuperação de McCarthy é desconhecido, mas perder um tempo prolongado seria um golpe significativo para seu desenvolvimento em campo. Uma das maiores questões sobre McCarthy como um prospecto entrando no draft tinha a ver com sua inexperiência como passador. Ele não foi solicitado a assumir a carga em Michigan com muita frequência, pois teve apenas 25 ou mais tentativas de passe em 12 de suas 28 partidas de carreira pelos Wolverines, então ele precisa de todos os lançamentos e snaps ao vivo que puder obter.

McCarthy — que foi escolhido na 10ª posição geral devido à sua precisão e potencial — será capaz de ganhar repetições mentais sentando e observando Darnold, mas as repetições em campo serão impossíveis de replicar enquanto ele tenta aprender e executar o esquema de O’Connell. — Rei

Os Vikings poderiam adicionar outro QB ao seu elenco?

Não há uma necessidade urgente de adicionar um quarterback em Minnesota. Darnold (63 passes para TD na carreira, 56 interceptações com um recorde de 21-35 na carreira) está entrincheirado como titular, e a equipe está confiante na capacidade de Nick Mullens de produzir em serviço de spot. Mullens, de 29 anos, tem 20 partidas na carreira ao longo de uma carreira de seis anos com os 49ers, Browns e Vikings. E Minnesota não desistiu totalmente de Jaren Hall, a quinta escolha do ano passado que começou duas vezes em 2023.

Exceto por Ryan Tannehill, as opções são escassas no mercado de agentes livres. Não seria surpresa ver os Vikings pelo menos avaliarem as opções externas, mas eles têm talento suficiente para se sustentar sem McCarthy. — Passarinheiro

Escolhas do editor

O que isso significa para o WR Justin Jefferson e o resto do ataque?

Muito pouco. Darnold esteve no caminho certo durante todo o verão para ser o quarterback nº 1 dos Vikings, pelo menos para abrir a temporada, já que McCarthy estava sendo trazido em um cronograma metódico.

Darnold e Jefferson começaram a estabelecer um relacionamento claro nos treinos do campo de treinamento, com Jefferson observando a capacidade de Darnold de “tocar a bola aqui e ali” e entender “qual velocidade ele precisa para lançar a bola e como ele precisa lançar a bola”.

O’Connell vem dizendo durante todo o verão que quer enfatizar o jogo corrido, não importa quem seja seu quarterback titular. Mesmo sem McCarthy, Aaron Jones continua no caminho certo para formar dupla com Ty Chandler para mais de 20 toques por jogo entre os dois. — Seifert

O que isso significa para a competitividade dos Vikings em 2024?

A lesão move Darnold de um substituto de McCarthy para um titular de longo prazo — talvez para a temporada inteira. Por melhor que Darnold tenha parecido durante os treinos de primavera e verão — e por toda a química que ele desenvolveu com Jefferson e ainda tendo apenas 27 anos — ainda há um grau razoável de incerteza sobre como tudo isso se traduzirá em jogos da temporada regular.

Darnold tem um histórico de 21-35 como titular da NFL em situações reconhecidamente nada ideais com o New York Jets e o Carolina Panthers, e passou a temporada de 2023 como reserva com o San Francisco 49ers. Se Darnold tiver uma fase difícil no início da temporada, ou se ele se machucar, os Vikings podem não ter McCarthy para substituí-lo. Em vez disso, os quarterbacks restantes em seu elenco são Mullens e Hall, que tiveram 1-4 como titulares do Minnesota em 2023. — Seifert

O melhor da NFL Nation • A busca de Jimmy Graham para remar no Oceano Ártico

• O que exatamente Mike Vrabel está fazendo em Cleveland?

• Quão confortáveis ​​os 49ers estão com o QB reserva?

• O amor dos Packers melhora a precisão do passe longo

• Broncos espera que Mims dê um salto de 2º ano

• Overshown dos Cowboys ‘salta da fita’

• Se não houver Reddick, quem poderá ancorar a pressão de passe dos Jets?

O que isso significa para a offseason de 2025?

De uma forma ou de outra, os Vikings estão se encaminhando para uma série de decisões realmente importantes nesta offseason. A lesão de McCarthy, no mínimo, tornará essas decisões mais difíceis e pode adiar ainda mais o momento da transição de quarterback.

A primeira decisão é óbvia. Darnold tem um contrato de um ano. Se McCarthy não jogar nesta temporada, ou tiver um trabalho mínimo, os Vikings estariam prontos para nomeá-lo como titular de 2025? Ou eles precisariam de Darnold — ou outro veterano — para servir como um contraponto?

Em segundo lugar, tanto O’Connell quanto o gerente geral Kwesi Adofo-Mensah estão no terceiro ano de contratos de quatro anos. Eles foram contratados em 2022, em parte, para gerenciar a transição de Kirk Cousins ​​para o próximo quarterback titular. Se McCarthy não for capaz de se estabelecer em 2024, como os proprietários Zygi e Mark Wilf avaliarão O’Connell e Adofo-Mensah? Eles oferecerão extensões de nível de mercado ou os farão trabalhar em 2025 no último ano de seus acordos? — Seifert