O que aconteceu com Noah Lyles? A estrela do atletismo dos EUA tem COVID

Noah Lyles, o atual campeão olímpico nos 100m, tinha como objetivo fazer história nos Jogos de Paris 2024 ao tentar completar o evasivo sprint duplo. No entanto, sua busca tomou um rumo inesperado quando ele testou positivo para COVID-19 antes da final dos 200m.

Apesar do contratempo, Lyles corajosamente foi para a pista, determinado a dar tudo de si. Ele saiu dos blocos e navegou pela curva com sua velocidade e graça de marca registrada. Mas quando a corrida atingiu seu clímax, os efeitos do vírus começaram a cobrar seu preço, e Lyles não conseguiu manter seu ritmo. Letsile Tebogo do Botsuana aproveitou a oportunidade, abrindo vantagem nos últimos 50 metros para cruzar a linha em um tempo incrível de 19,46 segundos, estabelecendo um novo recorde africano.

Companheiro de equipe de Lyles nos EUA, Kenneth Bednarekfez um avanço tardio para reivindicar a medalha de prata, relegando Lyles ao terceiro lugar. Imediatamente após a corrida, Lyles foi visto sentado em uma cadeira e sendo levado para fora da pista, levantando preocupações sobre sua condição física.

Antigo O grande atleta olímpico dos EUA, Michael Johnsonque estava fornecendo comentários para a BBC, ofereceu sua análise, dizendo: “Ele certamente não está com uma lesão porque você não pode fazer isso com uma lesão, você não pode correr a 19,70.” Johnson sugeriu que o desempenho de Lyles provavelmente foi afetado por algum tipo de doença que “sugou sua energia”.

Desempenho de Lyles afetado por doença, não por lesão

Logo após a corrida, a notícia foi divulgada de que Lyles havia realmente testado positivo para COVID-19 antes do evento. Sua decisão de competir apesar da doença foi uma prova de sua determinação e espírito competitivo, mas também destacou os desafios que os atletas enfrentam ao lidar com os efeitos persistentes do vírus.

A vitória histórica de Tebogo fez dele o primeiro africano a ganhar o título de 200m, e ao fazê-lo, ele garantiu a primeira medalha de ouro olímpica de Botsuana. O desempenho dominante do jovem velocista consolidou seu status como uma das estrelas em ascensão no esporte, marcando o quinto tempo mais rápido da história na distância.

A medalha de prata de Bednarek foi uma prova de sua própria consistência e resiliência, pois ele conquistou sua segunda prata consecutiva no evento de 200m. Para Lyles, a decepção de perder o sprint duplo foi temperada pelo conhecimento de que ele havia dado tudo de si, apesar dos obstáculos que enfrentou.