O que é o clube 40/40? Shohei Ohtani se junta ao grupo de elite da MLB

Shohei Ohtani atingiu um marco histórico na sexta-feira à noite com o Los Angeles Dodgers, tornando-se o sexto jogador na história da MLB a atingir 40 home runs e 40 bases roubadas. Ohtani acertou um walk-off grand slam contra o Tampa Bay Rays após roubar sua 40ª base no início do jogo.

Aqui estão os jogadores da MLB que fizeram pelo menos 40 home runs e roubaram 40 bases em uma temporada.

Ronald Acuña Jr. — 41 home runs, 73 bases roubadas (2023)

Um dos membros mais recentes do clube 40/40. O rebatedor do Atlanta Braves coroou uma temporada histórica com seu primeiro prêmio de MVP. Com o feito, ele não apenas se juntou ao clube, mas também começou um novo: o 40/70.

Destaques da carreira

MVP da Liga Nacional (2023)

Quatro vezes All-Star (2023, 2022, 2021, 2019)

Novato do Ano da Liga Nacional (2018)

Afonso Soriano — 46 home runs, 41 bases roubadas (2006)

Em sua única temporada com o Washington Nationals, Soriano igualou seu recorde histórico de bases roubadas e estabeleceu um recorde de home runs na carreira para se juntar ao clube 40/40.

Destaques da carreira

Sete vezes All-Star (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

Quatro vezes Prêmio Silver Slugger (2002, 2004, 2005, 2006)

Líder da base roubada da AL (2002)

Alex Rodríguez — 42 home runs, 46 bases roubadas (1998)

Aos 22 anos, Rodriguez demonstrou potência e velocidade, juntando-se ao clube 40/40 como membro do Seattle Mariners. Ele não roubaria mais do que 28 bases em uma temporada depois disso, mas seu total de home runs subiu até o fim de sua carreira como jogador.

Destaques da carreira

14 vezes All-Star (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011)

Campeão da World Series (2009)

Três vezes MVP da Liga Americana (2003, 2005, 2007)

Barry Bonds — 42 home runs, 40 bases roubadas (1996)

Bonds não era conhecido apenas por rebater bolas por cima da cerca. Antes de sua temporada de 1996, ele já tinha 340 bases roubadas. Em seu 11º ano, depois de flertar com o clube 40/40 algumas vezes, ele finalmente oficializou sua filiação ao San Francisco Giants.

Destaques da carreira

14 vezes All-Star (1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007)

Sete vezes MVP da Liga Nacional (1990, 1992, 1993, 2001, 2002, 2003, 2004)

MLB registra 762 home runs

José Canseco — 42 home runs, 40 bases roubadas (1988)

O membro inaugural do clube 40/40 é Jose Canseco, que realizou o feito com o Oakland Athletics no ano em que ganhou o prêmio de MVP. Além de carimbar sua passagem para o clube, ele liderou as ligas principais em home runs, RBIs e porcentagem de rebatidas.

Destaques da carreira

Seis vezes All-Star (1986, 1988, 1989, 1990, 1992, 1999)

Duas vezes campeão da World Series (1989, 2000)

Jogador mais valioso da Liga Americana (1988)

