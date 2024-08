O que esperar do QB titular dos Raiders, Gardner Minshew

HENDERSON, Nevada — Agora que o técnico Antonio Pierce finalmente colocou qualquer especulação de lado e nomeou Gardner Minshew como quarterback titular do Las Vegas Raiders, como será o ataque com Minshew no comando?

Dado o conjunto de habilidades de Minshew e sua capacidade de estender jogadas, espere muitos momentos de respiração presa, juntamente com conjuntos pesados ​​de corrida com vários tight ends no novato Brock Bowers e Michael Mayer. Muita ação de jogo configurada alimentando o running back Zamir White. E strikes curtos e intermediários para os wideouts Davante Adams e Jakobi Meyers enquanto o novo coordenador ofensivo Luke Getsy continua a instalação de sua versão do ataque da Costa Oeste.

Com uma bola funda ocasional.

Ei, o jogo vertical está no DNA dos Raiders. Ou você perdeu o passe de 48 jardas de Minshew para o recebedor rápido Tre Tucker na exibição de sábado à noite contra o Dallas Cowboys?

Depois, há os traços não tão analíticos de Minshew.

“Sua personalidade é contagiante, sua energia é contagiante, sua liderança é contagiante”, disse Pierce.

Então, o que poderia ser melhorado em campo?

“Trabalho de pés no bolso, mantendo o script”, disse Pierce. “Há alguma magia nele quando ele quebra o bolso e faz sua coisa, mas há muitas vezes em que se o primeiro [or] a segunda leitura está lá, temos que deixar rolar. Então, ele entende isso. E mais importante, cuidar do futebol.”

Em outras palavras, a Minshewmania ganhou um brilho neon e está pronta para se espalhar livremente por Sin City.

Mas quanto tempo durará sua residência em uma cidade com um apetite voraz por brilho e glamour, mas sem muita paciência para, bem, recompensas limitadas? Os fãs dos Raiders têm clamado por um quarterback para jogar e correr desde que Derek Carr sofreu uma fratura na fíbula direita no penúltimo jogo da temporada de 2016.

“Estou super otimista sobre o que seremos capazes de fazer como equipe este ano”, disse Minshew antes de ser nomeado titular, “e ansioso por este ano, em geral”.

Na abertura da pré-temporada contra o Minnesota Vikings, Minshew saiu do banco e detonou a defesa com passes curtos e médios, mantendo os Vikings honestos com suas pernas.

Contra o Dallas Cowboys na noite de sábado, Minshew, de 1,85 m e 102 kg, começou e foi mais disperso. Porque, embora ele tenha feito aquela bela bola profunda para Tucker, Minshew também errou várias vezes.

Durante a competição de offseason com o retornado do segundo ano Aidan O’Connell, que é mais um protótipo de passador de bolso com 1,90 m e 95 kg, observadores de longa data dos Raiders puderam se identificar com uma batalha pseudo-2006 entre o mais ágil Marques Tuiasosopo e o mais imponente Andrew Walter.

E isso não empolgou muitos, se é que houve algum, que andavam pelas ruas de Silver e Blackdom.

Minshew, em dois jogos de pré-temporada, passou para 212 jardas e um touchdown completando 16 de 33 tentativas. Ele também teve 12 jardas correndo em duas tentativas.

O’Connell teve um desempenho combinado de 21-29 para 172 jardas e um TD, mas também teve uma interceptação para interceptação e sofreu um sack.

Dado o relacionamento e a confiança de Pierce em O’Connell, a quem ele elevou a titular após sua promoção a técnico interino em 1º de novembro, será interessante ver quanta liberdade Minshew terá.

Há uma razão pela qual Pierce, ao anunciar a decisão, se referiu a Minshew como a melhor chance de começar rápido no “primeiro quarto” da temporada.

“Bem, eu faço tudo em seções”, disse Pierce. “Quero dizer, você vai olhar para a temporada inteira, mas queremos começar rápido, certo? Temos dois jogos fora de casa, dois em casa. Esse é o primeiro quarto da temporada para nós.”

Os Raiders estreiam contra o Los Angeles Chargers antes de jogar contra o Baltimore Ravens na Semana 2. Las Vegas então recebe o Carolina Panthers e depois o Cleveland Browns.

Então, se as coisas não estiverem indo bem para os Raiders tão cedo na temporada, Pierce não terá problemas em contratar O’Connell novamente, a quem ele se referiu como seu “BFF” na temporada passada.

Ainda assim, a escolha foi feita com os Raiders prevendo um início rápido de Minshew.

Três vezes em sua carreira de cinco anos Minshew começou pelo menos oito jogos em uma única temporada. E ele teve um início relativamente rápido nas primeiras quatro partidas dessas respectivas temporadas, passando para um total de 3.216 jardas com 21 TDs e 9 INTs, completando 64,9% de seus passes nesses 12 jogos. Ele também correu com a bola 38 vezes para 220 jardas, mas foi derrubado 38 vezes.

Extrapole esses números do início da temporada para um calendário de 17 jogos e Minshew projeta 4.556 jardas aéreas, 30 passes para touchdown e 13 INTs, com 312 jardas corridas e 54 sacks.

Ainda assim, seus times tiveram apenas 4-8 nesses jogos.

Foto de Chris Unger/Getty Images

O curinga em tudo isso é Adams, três vezes All-Pro do primeiro time, que ainda não construiu química com Minshew e parecia estar se inclinando para O’Connell, referindo-se à sua precisão no treinamento.

Considere: Adams “assinou” a saída dos Raiders de Jimmy Garoppolo na temporada passada em favor de O’Connell e construiu um relacionamento com o então novato. Mas então Adams entrou e saiu de OTAs antes de participar do minicamp obrigatório de três dias. Ele também perdeu os últimos cinco treinos do campo de treinamento em Costa Mesa, Califórnia, bem como a exibição contra os Vikings para o nascimento de seu filho antes de se juntar ao time em Las Vegas para dois treinos.

Mas depois de dizer que preferia não jogar na pré-temporada, e antes de Pierce dizer que todos os titulares saudáveis ​​entrariam em campo contra o Dallas, Adams ficou de fora do jogo de sábado contra o Cowboys, pois Pierce disse que Adams estava “dolorido” após um “movimento estranho” no treino. Em suma, Adams, que reconheceu que “algumas repetições podem ajudar”, não teve muito tempo com Minshew desde que ele chegou, mas disse que as “conversas” no acampamento também foram importantes.

“E é mais ou menos assim que [Aaron Rodgers] e eu costumava trabalhar [in Green Bay]”, disse Adams. “Não era apenas sobre as repetições que tínhamos nos treinos, mas era sobre a comunicação, o filme que assistimos juntos e apenas sobre o tempo e as diferentes coisas assim que eram tão importantes quanto fazer aqueles trabalhos em campo.”

Pierce também disse que nenhum titular jogaria na final de exibição dos Raiders na sexta-feira à noite contra o San Francisco 49ers, então também não haveria representantes de jogo lá.

Adams, no entanto, é bem versado no esquema de Getsy desde o tempo em que estavam juntos em Green Bay. Então eles têm isso a seu favor, certo?

“Não acho que nada aqui seja um produto finalizado”, disse Pierce, “mas com base em onde queremos chegar no primeiro quarto da temporada, sentimos que Gardner nos dá a melhor oportunidade.”