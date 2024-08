O que está em jogo no jogo final entre Indiana Fever e Chicago Sky?

É Caitlin Clark vs. Angel Reese, Parte 4, e desta vez, as apostas nunca foram tão altas. As sensações novatas se encontram na sexta-feira pela última vez na temporada regular de 2024, quando o Chicago Sky recebe o Indiana Fever na Wintrust Arena (19h30 horário do leste dos EUA, ION).

Se os três primeiros jogos desta série servirem de indicação, sexta-feira deve ser acirrada — as disputas anteriores foram decididas por um total de 10 pontos, com Indiana vencendo os dois primeiros (71-70, 91-83) e Chicago levando o terceiro (88-87).

Muita coisa também mudou para ambas as equipes desde aqueles três jogos em junho: Indiana encontrou seu ritmo ofensivamente com seu trio principal, Clark, Kelsey Mitchell e Aliyah Boston, e parece pronta para retornar aos playoffs pela primeira vez desde 2016. O Fever está com 15-16 na temporada, apenas meio jogo atrás do sexto colocado.

Enquanto isso, a identidade de Chicago continuou a se cristalizar em torno dos novatos Reese e Kamilla Cardoso e do armador Chennedy Carter. Mas o Sky está com 1-5 desde que voltou da pausa olímpica, o que os coloca 3½ jogos atrás de Indiana, com 11-19 no geral.

Se a temporada terminasse hoje, Chicago seria o time final nos playoffs como a oitava semente. Com vagas na pós-temporada em jogo, o jogo de sexta-feira será crucial para ambos os times, mas especialmente para o Sky, já que após recentes sequências de vitórias, o Atlanta Dream (10-20), o Washington Mystics (9-22) e o Dallas Wings (8-22) podem disputar a vaga final nos playoffs.

Derrotar o crescente Fever vai dar confiança de que o Sky ainda é um time de playoffs.

Vamos analisar como o Sky e o Fever entram no grande confronto e o que esperar de ambas as equipes.

O que deu errado com o céu?

Depois de entrar na pausa olímpica com uma vitória retumbante sobre o Las Vegas Aces, o Sky não conseguiu retornar com a mesma energia e venceu apenas um jogo.

Perder o artilheiro Mabrey para uma troca no meio da temporada não ajudou, e Carter perdeu dois jogos por causa de uma doença. A classificação líquida de menos-8,1 de Chicago em agosto o coloca em 10º lugar na liga; antes das Olimpíadas, sua classificação líquida era um sexto lugar de menos-2,6.

Simplificando, o Sky precisa executar a reta final de jogos acirrados. Suas últimas três derrotas foram por um total de oito pontos.

A treinadora Teresa Weatherspoon disse após a derrota de quarta-feira para o Mystics que seu time deve fazer as pequenas coisas certas em momentos cruciais e permanecer focado no relatório de observação. Ela pregou a necessidade de ser consistente defensivamente e jogar nesse aspecto de sua identidade, mas também implorou para que seu time “valorizasse cada maldita posse” no ataque após registrar 22 turnovers.

jogar 1:56 Chicago Sky vs. Washington Mystics – Destaques do jogo Assista aos destaques do jogo Chicago Sky vs. Washington Mystics, 28/08/2024

“Dores de crescimento são uma droga, mas fazem parte do processo”, disse o armador Diamond DeShields. “Temos um grupo muito jovem, então tudo o que podemos fazer é continuar voltando à prancheta com o treinador, aprender com isso, assistir ao filme, continuar a desenvolver, continuar a amadurecer e nos preparar para a próxima oportunidade, porque eles continuarão a vir e se apresentar.”

Chicago precisará de Carter de volta. Weatherspoon disse: “Tenho certeza de que ela ficará bem”, quando perguntada sobre seu status para sexta-feira; ela foi listada como questionável no relatório de status do jogo de quinta-feira. Chicago também precisará dela em ótima forma, e que outras se apresentem, para reverter sua sequência de derrotas.

Michaela Onyenwere teve uma boa sequência de jogos ofensivos, e o Sky se beneficiaria com a continuação dessa sequência, mas Rachel Banham, que foi adquirida na troca de Mabrey, precisa começar de baixo. Dana Evans pode conquistar um papel maior depois de ser substituída na escalação inicial também? Qualquer produção dos jogadores de perímetro tirará a pressão e abrirá as coisas para os novatos grandes.

O que está dando certo?

Reese encontrou seu lugar primeiro, principalmente ao registrar a maior sequência de duplo-duplo da liga, mas Cardoso também se destacou.

jogar 0:16 Kamila Cardoso encontra A’ja Wilson no aro Kamila Cardoso se levanta e bloqueia a ex-Gamecock A’ja Wilson para uma rejeição Sky.

Ela está com média de 12,2 pontos por jogo com 65,3% de aproveitamento nos arremessos desde a pausa olímpica. Na quarta-feira, ela registrou seu quinto duplo-duplo, o terceiro maior número para uma novata neste verão, atrás de Reese (22) e Clark (10). No jogo anterior, contra as Aces, ela impressionou com cinco bloqueios na ex-Gamecock e favorita ao prêmio de MVP A’ja Wilson.

Carter provou por que foi considerada um talento de ponta no draft da WNBA de 2020, mais recentemente ao marcar 25 contra as Aces e acertar a cesta de 3 pontos de empate sobre Jackie Young com 1,1 segundos restantes (Wilson venceu as Aces no jogo na posse de bola seguinte). Desde que entrou na escalação titular em meados de junho, Carter está com média de 20,4 pontos por jogo (sétima na liga) com 49,1% de aproveitamento nos arremessos.

jogar 0:23 Que tiro de Chennedy Carter Que tiro de Chennedy Carter, 25/08/2024

Se há algum consolo para os fãs da Sky, é que o time tem o segundo calendário mais fácil restante, de acordo com a ESPN Analytics. Além de sexta-feira, jogos contra o Los Angeles Sparks (6 de setembro), Wings (8 de setembro), Mystics (11 de setembro) e Dream (17 de setembro) são vitórias obrigatórias. A ESPN Analytics atualmente dá a Chicago uma chance de 61,9% de chegar aos playoffs, atrás dos 34,4% de Atlanta.

Os desafios que Indiana trará para Chicago

jogar 0:20 Caitlin Clark prepara Kelsey Mitchell para um Fever trey Caitlin Clark encontra Kelsey Mitchell no perímetro, e Mitchell acerta uma cesta de três pontos para o Fever.

Desde meados de junho, Indiana tem o terceiro melhor recorde (atrás apenas do New York Liberty e do Minnesota Lynx) e o melhor ataque (classificação ofensiva de 107,0) da liga. Tem estado particularmente quente desde a pausa olímpica, indo 4-1 com vitórias sobre o Phoenix Mercury, Seattle Storm, Dream e Connecticut Sun; sua classificação líquida de 6,7 em agosto o coloca em terceiro lugar na liga.

A química da equipe só cresceu desde o início da temporada. Clark parece uma maestrina conduzindo o ataque e melhorou sua habilidade de descer ladeira abaixo e finalizar no aro. Boston está de volta aos seus modos dominantes, com média de 16 pontos duplo-duplo desde 13 de junho. Mitchell está tendo uma das melhores corridas na história da Fever com cinco jogos consecutivos de 20 pontos e é a segunda na liga em pontuação pós-Olimpíadas (25,6 PPG, 49,5% de arremessos, 41,7% de 3).

“A maturidade e a resistência que meus jogadores mostraram esta noite foram simplesmente incríveis”, disse o técnico do Fever, Christie Sides, na quarta-feira, depois que Indiana derrotou o Sun pela primeira vez desde 2021. “Estamos vendo-os crescer, de onde começamos até onde estamos agora. Connecticut é um time incrível. Estou muito orgulhoso desses jogadores.”

O panorama geral é ainda mais promissor: as 15 vitórias do Fever são o maior número desde 2016 (17-17), e um recorde final de 0,500 ou melhor está próximo.

A defesa de Chicago terá que ser mais disciplinada do que tem sido nas últimas semanas se quiser conter uma unidade ofensiva de Indiana que está a todo vapor.

Fique de olho na corrida do ROY

jogar 1:42 Angel Reese faz história com desempenho de 19 pontos e 20 rebotes A novata do Sky, Angel Reese, se torna a jogadora mais rápida na história da WNBA a atingir 20 duplos-duplos em uma temporada com 19 pontos e 20 rebotes contra o Mercury.

O jogo de sexta-feira é outra chance de resolver o debate sobre o novato do ano. Ambos os jogadores tiveram temporadas históricas de novato, mas as casas de apostas dizem que não é uma corrida muito disputada. A ESPN BET tem Clark em -5000 para vencer, com Reese em +1800.

Depois de quarta-feira, Clark agora tem 22 jogos com 15 pontos e 5 assistências, o maior número em uma única temporada na história da WNBA. Ela também estabeleceu um recorde de novata para a maioria dos 3 pontos em uma temporada (88), enquanto liderava a liga em assistências (8,1 por jogo) e chegava em 10º lugar na pontuação (18,0 pontos por jogo). Nenhuma jogadora jamais atingiu essa média de estatística em uma temporada antes.

Reese, enquanto isso, empatou o recorde de double-double de novata da WNBA de Tina Charles (22) e precisa de mais sete para quebrar o recorde de temporada única da liga. Ela teve uma sequência impressionante de três jogos consecutivos com mais de 20 rebotes, algo que nenhuma outra jogadora da WNBA havia alcançado anteriormente. Sua taxa atual (12,9 rebotes por jogo) quebraria o recorde de temporada única da liga.

Por mais bem-sucedidas que tenham sido suas temporadas individuais de estreia, Clark e Reese são, antes de tudo, competidores que se importam em vencer. Friday deve apenas aumentar a rivalidade crescente.

Outros jogos para assistir

Minnesota Lynx no Dallas Wings

Sexta-feira às 19h30 ET (ION)

O 11º lugar Wings tornou as coisas interessantes na semana passada, montando uma vitória de retorno de 22 pontos contra Los Angeles no domingo, na qual eles marcaram 40 pontos no quarto período. Então, eles derrotaram os bicampeões defensores. Arike Ogunbowale, Satou Sabally e Natasha Howard estão com média de mais de 20 pontos por jogo em agosto — e procurando derrotar o Lynx em alta, vencedor de sete consecutivas.

Tempestade de Seattle no sol de Connecticut

Domingo às 13h ET (NBA TV)

Essas equipes se encontraram pela última vez em junho e agora se enfrentam duas vezes em três dias. Seattle pareceu instável desde que voltou do intervalo, perdendo três das últimas cinco, mas vencendo uma quarta-feira contra Atlanta. Após sua primeira derrota para o Fever desde julho de 2021, a difícil agenda de Connecticut inclui três jogos em quatro dias com um sábado consecutivo (em DC) e domingo em casa.