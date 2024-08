O que os jogadores na bolha da FedEx Cup precisam fazer para chegar ao top 30?

O PGA Tour retorna ao Colorado pela primeira vez em uma década esta semana para o BMW Championship, o penúltimo evento da temporada da FedEx Cup.

Os 50 melhores golfistas na classificação de pontos da FedEx Cup vão disputar a elevação no Castle Pines Golf Club, nos arredores de Denver. O Castle Pines tem cerca de 8.130 jardas — o percurso mais longo da história do PGA Tour — mas jogará mais perto de 7.300 após os ajustes de elevação.

O PGA Tour visitou Castle Pines pela última vez para a versão final do The International, um evento de pontuação Stableford modificado, em 2006.

“É uma caminhada mais longa, eu lhe digo isso”, disse Patrick Cantlay, duas vezes vencedor do BMW Championship. “Haverá alguns caddies cansados ​​no final desta semana com a subida e a descida e as 8.100 jardas. A bola está indo mais longe, mas temos que caminhar todo esse caminho.”

Os 30 melhores golfistas na classificação da FedEx Cup após a rodada final de domingo avançarão para o Tour Championship da próxima semana no East Lake Golf Club em Atlanta, onde o vencedor receberá incríveis US$ 25 milhões de US$ 100 milhões em bônus da FedEx Cup. Os 30 melhores golfistas também ganharão isenções de dois anos no PGA Tour e acesso aos quatro principais campeonatos em 2025.

O golfista número 1 do mundo Scottie Scheffler pode permanecer no topo da classificação por pontos (e começar o Tour Championship com uma vantagem de duas tacadas sobre todos os outros) se terminar sozinho em quarto ou melhor no BMW Championship. Xander Schauffele, que conquistou seus dois primeiros títulos de campeonato principal no PGA Championship e no The Open, pode ultrapassar Scheffler se vencer e Scheffler terminar em um empate de duas vias em quarto ou pior, de acordo com o PGA Tour.

“Felizmente, tive uma boa temporada regular, então estou em posição de não relaxar, mas posso jogar de forma conservadora e meio que manter meu lugar”, disse Schauffele. “Eu poderia vencer esta semana e ainda não levar Scottie, apenas com a frequência com que ele termina no top 10, com a quantidade de pontos que estamos ganhando.”

Aqui está uma visão mais detalhada de alguns dos golfistas no top 30 e aqueles fora dele que têm trabalho a fazer no Castle Pines Golf Club, incluindo onde eles terão que terminar para ter uma chance:

30. Denny McCarthy

Denny McCarthy está bem na superfície da bolha. Andy Lyons/Getty Images

Com 5.168 pontos na FedEx Cup, McCarthy tem apenas três pontos de vantagem sobre Tommy Fleetwood na classificação. Ele estará na bolha no BMW Championship, que foi exatamente onde ele começou na segunda etapa dos playoffs da FedEx Cup do ano passado. Ele terminou em 33º em pontos e perdeu sua primeira aparição no Tour Championship. Ele está jogando com um labrum rompido no quadril esquerdo que pode exigir cirurgia na offseason, mas isso não o impediu de empatar em nono em Memphis na semana passada.

31. Tommy Fleetwood (precisa de um empate em dois sentidos para 48º ou mais para jogar no Tour Championship)

O inglês conquistou uma medalha de prata nas Olimpíadas de Paris, mas tem sido uma temporada um pouco mais ou menos no tour. Ele empatou em terceiro no Masters e 16º no US Open. Ele tem apenas três top 10s em 17 partidas e nenhuma desde seu melhor resultado da carreira no Augusta National Golf Club em abril.

32. Chris Kirk (Empate de dois lados para 42º)

Kirk conquistou sua quarta vitória no PGA Tour na abertura da temporada no The Sentry, no Havaí. No entanto, a antiga estrela da Geórgia tem apenas uma colocação no top 10 desde então — um empate em 10º no RBC Heritage em Hilton Head Island, Carolina do Sul, em 21 de abril. Ele está em 154º lugar em tacadas ganhas: putt (-.434), o que tem sido um grande motivo para sua queda.

36. Matt Fitzpatrick (solo 25º)

O vencedor do US Open de 2022 vem lutando contra uma lesão no polegar direito, o que o fez desistir das Olimpíadas após marcar 10 acima do par 81 na terceira rodada no Le Golf National, nos arredores de Paris. Ele empatou em quinto no Memorial no início de junho, mas depois teve quatro resultados consecutivos de 36º ou pior. Ele parecia melhor ao empatar em 18º em Memphis na semana passada.

37. Will Zalatoris (empate duplo para 24º)

O empate da semana passada para o 12º lugar foi um desenvolvimento positivo para Zalatoris, que passou boa parte dos últimos dois anos se recuperando de uma cirurgia nas costas. Ele perdeu o corte ou desistiu em cinco de seis torneios antes de terminar 9 abaixo no TPC Southwind. Outro sinal positivo: Zalatoris ganhou tacadas no tee (.445), na aproximação (.114), ao redor do green (.123) e no putt (.514) na semana passada.

39. Cameron Young (solo 23º)

Foi uma temporada de altos e baixos para Young, que foi vice-campeão no Valspar Championship e empatou em nono no Masters na primavera. Ele também tem sete resultados fora do top 50, incluindo um empate em 61º no FedEx St. Jude Championship. O Novato do Ano do PGA Tour de 2022 é um dos maiores rebatedores do tee, mas está em 142º em tacadas ganhas: putt (-.288).

41. Adam Scott (empate duplo para 20º)

Adam Scott teve alguns resultados de qualidade ultimamente. Mike Mulholland/Getty Images

O jogo do australiano de 44 anos tem sido uma tendência de alta no último mês. Ele ficou em segundo lugar no Scottish Open, empatou em 10º no The Open e em 18º no FedEx St. Jude Championship. Ele passou de 67º para 41º em pontos FedEx e se posicionou para retornar ao East Lake Golf Club pela 13ª vez em sua carreira. Scott fez sua primeira largada no PGA Tour nos EUA no Castle Pines Golf Club em agosto de 2000, perdendo o corte no The International.

43. Max Homa (solo 18º)

Homa venceu duas vezes em temporadas consecutivas e teve um começo promissor com um empate em oitavo no Arnold Palmer Invitational e terceiro no Masters na primavera passada. Mas tem sido uma luta ultimamente, já que as últimas cinco largadas de Homa foram um corte perdido e quatro finalizações em 43º ou pior. Ele tem lutado muito no tee, acertando apenas 55,9 por cento dos fairways.

48. Nick Dunlap (solo 11º)

Depois de se tornar o primeiro amador a vencer um evento do PGA Tour desde Phil Mickelson no The American Express em 21 de janeiro, o ex-astro do Alabama previsivelmente lutou às vezes como um profissional novato. Ele perdeu o corte no Masters, PGA Championship e US Open. Mas Dunlap se recuperou para vencer o Barracuda Championship e empatou em quinto na semana passada, o que o fez subir 20 posições na classificação de pontos da FedEx Cup.

50. Keegan Bradley (empate duplo para o nono lugar)

Fora os segundos lugares no Sony Open no Havaí em janeiro e no Charles Schwab Challenge no final de maio, tem sido uma temporada um tanto indefinida para Bradley, que será o capitão da equipe da US Ryder Cup no ano que vem. O vencedor do BMW Championship de 2018 tem apenas um top 25 em suas últimas sete largadas desde que terminou cinco tacadas atrás de Davis Riley no Charles Schwab Challenge.