O que vem por aí para Du Plessis, Adesanya e as principais estrelas do UFC 305?

O UFC 305 foi cheio de surpresas. O card de lutas, que aconteceu em Perth, Austrália, e contou com muitos lutadores da Oceania, exibiu muitas lutas muito disputadas e um punhado de finalizações selvagens — incluindo o nocaute impressionante de Carlos Prates sobre o veterano Li Jingliang.

No evento principal, o campeão dos médios Dricus Du Plessis defendeu com sucesso seu título contra o ex-campeão Israel Adesanya por finalização no quarto round. Com a vitória, Du Plessis permanece invicto dentro do octógono (8-0) e agora venceu três dos últimos quatro lutadores que seguraram o cinturão antes dele.

No co-evento principal, Kai Kara-France retornou de forma impressionante de um ano de folga com um nocaute no primeiro round sobre Steve Erceg. A vitória de Kara-France pode ser o suficiente para colocá-lo firmemente na disputa pelo título.

Qual é o próximo movimento do campeão dos médios? Quem Adesanya deve enfrentar após sofrer derrotas consecutivas? Aqui está qual deve ser o próximo movimento das principais estrelas do UFC 305:

Dricus Du Plessis, peso médio

Quem deve ser o próximo: Sean Strickland

O CEO do UFC, Dana White, nomear Strickland como o desafiante nº 1 antes do UFC 305 foi surpreendente — recentemente ele não tem anunciado essas coisas antes do tempo. Esta é óbvia, no entanto. A luta pelo título entre Du Plessis e Strickland em janeiro foi divertida e muito acirrada. Se o UFC tivesse decidido ir com uma revanche imediata, teria sido justificado, embora eu esteja feliz que a promoção tenha ido com a luta Israel Adesanya primeiro. Aquela luta Du Plessis-Adesanya estava atrasada. Mas agora, nada está impedindo a revanche, e não me surpreenderia se acontecesse em dezembro. Começamos 2024 no pay-per-view com Du Plessis vs. Strickland, e agora podemos terminar 2024 com a revanche.

Wild card: Vencedor de Robert Whittaker vs. Khamzat Chimaev no UFC 308

Esta pode não ser uma opção realista. Whittaker perdeu para Du Plessis há 14 meses. Tenho dificuldade em acreditar que ele poderia ultrapassar Strickland, independentemente de quão impressionante seja sua performance. E Chimaev não é ativo o suficiente para ultrapassar ninguém. Se Whittaker vencer, posso ver isso levando a uma disputa de título para ele, mas não antes de Du Plessis e Strickland se enfrentarem novamente.

Israel Adesanya, peso médio

Quem deve ser o próximo: Khamzat Chimaev, se perder para Robert Whittaker

Adesanya está definitivamente em uma encruzilhada aqui. Por um lado, você não quer ser muito dramático sobre seus problemas. Ele nocauteou Alex Pereira ano passado no UFC 287. Ele colocou Du Plessis em apuros várias vezes no UFC 305. Ele ainda é elite, mas é de se perguntar por quanto tempo mais ele pode permanecer neste nível. E uma coisa é ser competitivo no topo; outra é vencer no topo.

Embora eu não queira exagerar, ele está 1-3 em suas últimas quatro lutas e parece ter perdido um pouco de seu fogo. Ninguém sabe quando ele estará de volta, mas se e quando ele retornar, um novo confronto faz sentido. Uma luta Adesanya vs. Chimaev parecia inevitável um ou dois anos atrás. Agora, parece tudo menos uma garantia. Eu ainda adoraria ver isso, e acho que seria motivador para ambos.

Wild card: Vencedor de Brendan Allen vs. Nassourdine Imavov

Eu nem consigo imaginar isso, para ser honesto. Doze lutas de título seguidas para Adesanya, e ele agora vai para uma luta de contendor na qual ele não teria quase nada a ganhar? Mas se ele não lutar contra alguém como Chimaev, quem mais estaria lá? O UFC provavelmente o colocaria para baixo no ranking e daria a alguém como Allen ou Imavov uma chance de subir. Então, se Adesanya sentir coceira e desejar voltar em breve, você não pode descartar uma luta como essa.

Kai Kara-France, peso mosca masculino

Quem deve ser o próximo: Alexandre Pantoja

É difícil encontrar uma razão para Kara-France não ser o próximo desafiante ao título. Não há muitas outras opções para o campeão, atualmente. Embora ele não tenha perdido para Pantoja, Kara-France perdeu para ele no “The Ultimate Fighter” em 2016. Ele acabou de nocautear o desafiante ao título mais recente no primeiro round no UFC 305. E ele tem todas as ferramentas para potencialmente destronar Pantoja. Vários caras estão saindo de derrotas ou tirando um tempo de folga. Esta não é apenas a melhor opção para uma luta pelo título dos pesos-moscas, é a única opção.

Coringa: Manel Kape

Estou incluindo isso apenas porque há calor de verdade entre esses dois e é uma luta que tem que acontecer em algum momento. Mas algumas coisas estranhas teriam que acontecer para que fosse a próxima, considerando que Kape acabou de perder sem cerimônia para Muhammad Mokaev no UFC 304.

Dan Hooker, peso leve

Quem deve ser o próximo: Charles Oliveira

Vamos nos divertir com isso. Depois do que ele fez no UFC 305, não faltam opções para Hooker. Ele venceu Mateusz Gamrot — poucos no esporte previram que ele venceria — e ele fez isso em uma Luta da Noite. As derrotas desmoralizantes de Hooker (Michael Chandler, Islam Makhachev) e sua desastrosa mudança para o peso-pena contra Arnold Allen são uma memória distante agora. Ele poderia lutar contra Dustin Poirier novamente, ou Chandler novamente, ou enfrentar Justin Gaethje. Oliveira parece a mais divertida de todas essas opções, no entanto. Você realmente não pode errar com nenhuma delas, mas Oliveira seria minha principal escolha.

Coringa: Justin Gaethje

Gaethje é minha segunda opção preferida, e o momento pode ser o mesmo. Gaethje vs. Hooker em dezembro? Talvez no mesmo card da disputa pelo título de sua companheira de equipe Kara-France?

Carlos Prates, peso meio-médio

Quem deve ser o próximo: Khaos Williams

As possibilidades são infinitas. Prates tem sido elétrico em três aparições no UFC. E imagino que o UFC já o tenha identificado como um nome futuro. Dar a ele um oponente reconhecível em Li Jingliang no card principal de um PPV dá uma ideia do que a empresa pensa desse cara de 31 anos. Há muitos confrontos potenciais divertidos para ele a seguir. Dê a ele oponentes legítimos, mas talvez ninguém esteja classificado ainda. Outros strikers como Punahele Soriano, Randy Brown e Jake Matthews podem ser opções. Qualquer um deles faria sentido e seria super intrigante. Williams é minha escolha, no entanto. Eu escolheria um pouco acima dos outros. Mas será esse tipo de oponente.

Wild card: Vicente Luque

Ou o UFC poderia escolher atacar enquanto o ferro está quente e jogar Prates com um lutador ranqueado como Luque. Luque foi provocado um pouco com uma luta contra Nick Diaz, mas não vejo essa luta voltando tão cedo (ou nunca, francamente), então ele precisa de um novo oponente e Prates seria fogos de artifício. Se Prates nocauteasse Luque como ele tem nocauteado todo mundo, ele estaria em uma via rápida para mais oponentes com um número ao lado do nome, e quem sabe? Talvez ele esteja pronto para isso.