O que vem por aí para Nurmagomedov e Sandhagen depois do UFC Abu Dhabi?

O UFC Abu Dhabi foi uma exibição de estrelas em ascensão e um ex-campeão, todos prontos para coisas maiores e melhores em suas respectivas divisões.

No evento principal, Umar Nurmagomedov derrotou Cory Sandhagen por decisão unânime para efetivamente reivindicar a posição de desafiante nº 1 para o título peso galo. Nurmagomedov elevou seu recorde invicto para 18-0, incluindo uma marca de 7-0 no UFC.

Outros vencedores no card incluem Shara Magomedov, cuja ascensão como promissora continua, e Deiveson Figueiredo, ex-campeão peso-mosca que também está de olho no título peso-galo.

Então, o que devemos fazer com os resultados do card de sábado? Vamos fazer um matchmaking fantasy sobre o que deve ser o próximo para os grandes nomes do UFC Abu Dhabi, incluindo Sandhagen, que ainda tem muito tempo para voltar à briga pelo título.

Umar Nurmagomedov, peso galo

Quem deve ser o próximo: Vencedor de Sean O’Malley vs. Merab Dvalishvili no UFC 306

O evento principal do UFC Abu Dhabi foi uma luta de desafiante nº 1, e Nurmagomedov parecia pronto para o título em sua vitória sobre Sandhagen. Por um tempo, parecia apenas uma questão de tempo até que Nurmagomedov tivesse sua oportunidade de título. Embora um final seja sempre bom, estou feliz por tê-lo visto por cinco rounds contra um oponente de elite como Sandhagen. Nurmagomedov nunca tinha lutado cinco rounds no UFC até sábado, e agora não há dúvidas de que ele é capaz de fazer isso. Eu estava com O’Malley no sábado, imediatamente após a luta, e o campeão gosta muito dessa luta, se ele conseguir passar por Dvalishvili primeiro. Mas, independentemente do que aconteça em setembro, Nurmagomedov é o próximo.

Coringa: Esperar

Se algo estranho acontecer no Sphere (um empate, lesão ou outro problema), ainda não vejo Nurmagomedov lutando contra mais ninguém. Simplesmente não há outra opção que faça sentido no momento. Se houver um atraso sério para O’Malley vs. Dvalishvili, então é claro que as circunstâncias podem mudar. Mas, por enquanto, não vejo nada impedindo Nurmagomedov de lutar pelo cinturão em seguida. E se ele acabar tendo que esperar por causa de atrasos imprevistos, acho que ele faria isso.

Cory Sandhagen, peso galo

Quem deve ser o próximo: Henry Cejudo

Perda difícil para Sandhagen, mas aqui está o lado bom: aos 32 anos, ele ainda é jovem. E ele ainda tem um confronto estilístico desejável contra o atual campeão e maior estrela da divisão, O’Malley. Eu tenho dificuldade em acreditar que nunca veremos Sandhagen vs. O’Malley, então Sandhagen deve estar confiante de que ele ainda tem grandes lutas pela frente. Cejudo ainda está no plantel ativo do UFC, mas tem havido pouca conversa sobre sua próxima luta. Cejudo tem 37 anos e não tem muito tempo restante. Mesmo que Sandhagen esteja saindo de uma derrota, ele ainda está bem classificado, e uma vitória sobre Sandhagen pode dar a Cejudo uma chance pelo título se as cartas caírem bem. Isso deve interessá-lo.

Coringa: Deiveson Figueiredo

A única razão para não fazer essa luta é que Sandhagen vem de uma derrota e Figueiredo vem de uma vitória. Eu não poderia me importar menos com isso. Os fãs ficariam animados com isso estilisticamente, e faz todo o sentido para a divisão. O UFC tende a marcar lutas em que ambos os atletas vêm de uma vitória ou derrota, mas se quisesse abrir uma exceção, seria bem recebido.

Shara Magomedov, peso médio

Quem deve ser o próximo: Kelvin Gastelum

Após derrotar Michal Oleksiejczuk no co-evento principal, Magomedov fez um chamado horrível. Nick Diaz? Se você quer parecer um novato assustador, não chame uma lenda semi-aposentada de 41 anos. Uma luta com Gastelum faz mais sentido. Gastelum está saindo de uma perda de peso no peso meio-médio, e não vejo como o UFC pode contratá-lo novamente em 170 libras. Magomedov quer alguém com reconhecimento de nome, e Gastelum tem isso. É um confronto divertido. Gastelum não está ranqueado, mas seu nome agrega valor ao currículo de Magomedov. Faz muito sentido.

Coringa: Jack Hermansson

Hermansson está classificado como nº 9 no ranking divisional do UFC, e embora eu não queira desrespeitar o homem pedindo para ele lutar para baixo, o fato simples é que Hermansson precisa de vitórias para animar alguém sobre uma futura disputa de título. Ele teve algumas grandes lutas para superar esse obstáculo e ele ficou aquém, então agora esta é a posição em que ele se encontra. Promover Magomedov para o nº 9 é um exagero; não acho que ele tenha merecido ainda, mas ninguém poderia argumentar se ele vencesse.

Deiveson Figueiredo, peso galo

Quem deve ser o próximo: Perdedor de Sean O’Malley vs. Merab Dvalishvili

Novamente, estamos naquela zona que o UFC não gosta, colocando um vencedor contra um perdedor, mas quando você chega perto do topo da divisão, é meio inevitável. Figueiredo é um ex-campeão em uma categoria de peso diferente e agora está ótimo em três vitórias consecutivas contra pesos-galos estabelecidos. Não há muito mais para ele provar, além de contra o escalão superior. O momento disso provavelmente funcionaria para a divisão. Veja o que acontece na luta pelo título, reserve Nurmagomedov contra o vencedor e faça Figueiredo tentar ganhar sua chance pelo título contra o perdedor.

Coringa: Sandhagen

Mackenzie Dern, peso palha

Quem deve ser o próximo: Yan Xiaonan

Há seis concorrentes classificadas à frente de Dern em 115 libras. Ela já lutou com cinco delas, e a que ela não lutou é Tatiana Suarez, que foi retida devido a uma lesão. A nata subiu ao topo desta divisão, e essas mulheres vão ter que lutar várias vezes. Não há mais nada a fazer. Dern e Yan lutaram em 2022 e foi muito acirrado, Yan venceu por decisão majoritária. O fato de ter sido tão acirrado é um motivo para fazer esse confronto novamente. E Dern, embora ela esteja 3-4 em suas últimas sete lutas, está lá para a disputa pelo título. Ela tem sido competitiva com as melhores e ainda está melhorando. Ela seria uma grande azarão para Zhang Weili se ela chegasse ao topo, mas ela teria um caminho para a vitória. E ela tem apenas 31 anos.

Coringa: Jéssica Andrade

Andrade está voltando para o peso mosca em setembro para enfrentar uma perigosa novata em Natalia Silva. Dependendo de como Andrade se sair e como estiver o cenário em cada divisão, uma luta contra Dern pode ser sua melhor jogada. É sempre difícil prever Andrade, porque ela se move perfeitamente entre as duas categorias de peso e lutou contra muitas das principais concorrentes. Mas se Dern está procurando um caminho para o título, ela precisa vingar algumas de suas perdas, e ela perdeu para Andrade por nocaute em 2023. Não vejo isso acontecendo tão cedo novamente, mas é uma opção.