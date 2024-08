O que vem por aí para o Golden State Warriors depois de uma offseason de mudanças?

Pela primeira vez desde 2011, o Golden State Warriors está em uma offseason sem o armador Klay Thompson em seu elenco, depois que o tetracampeão da NBA se juntou ao Dallas Mavericks em um acordo de assinatura e troca em julho.

A saída de Thompson marcou o fim de uma era na Baía, mas os Warriors ainda têm Stephen Curry e Draymond Green, junto com o técnico Steve Kerr. O elenco, no entanto, terá alguns rostos novos esperando levar o Golden State de volta aos playoffs da Conferência Oeste após uma derrota no torneio play-in para o Sacramento Kings na temporada passada.

Kyle Anderson, Buddy Hield e De’Anthony Melton foram trazidos após a saída de Thompson. Os Warriors estavam em negociações com o Utah Jazz pelo ala All-Star Lauri Markkanen, mas elas estagnaram. Os Warriors terão muito a descobrir enquanto tentam maximizar o que sobrou de seu núcleo vencedor do campeonato.

Aqui estão as maiores perguntas e uma visão de como as coisas estão durante uma offseason crucial para os Warriors.

Os Warriors farão alguma coisa depois que as negociações com Lauri Markkanen fracassarem?

Atualmente, os Warriors estão se preparando para avançar para a offseason com o elenco de 15 jogadores que eles têm.

Fontes disseram à ESPN que as negociações comerciais com Utah sobre Markkanen diminuíram após o Jazz pedir o armador do segundo ano e All-Rookie Brandin Podziemski em um possível acordo, bem como várias escolhas de draft. O Golden State tem apenas duas primeiras escolhas desprotegidas disponíveis (uma combinação de 2025 e 2027, ou 2026 e 2028) e uma primeira de 2030 se ficar entre os 20 primeiros.

Os Warriors estão mantendo alto valor em suas peças mais jovens, fontes disseram à ESPN, incluindo Podziemski e o atacante do quarto ano Jonathan Kuminga. Qualquer troca incorporando qualquer um dos jogadores teria que ajudar com o sucesso de longo prazo do time mais do que eles, fontes acrescentaram.

O Golden State pretende manter esses jogadores “muito firmemente” e qualquer coisa que os faça perder o controle teria que ser uma “oferta avassaladora”.

Fontes também disseram à ESPN que os Warriors não querem se envolver em nenhum “mau negócio” que os force a abrir mão de peças que não tinham certeza de abrir mão em troca de um jogador que queriam. Fontes disseram que o que o Jazz estava pedindo em troca de Markkanen se enquadrava na categoria de “mau negócio”, e as negociações estagnaram.

Na terça-feira, ele se tornou elegível para renegociar e estender seu contrato, com fontes dizendo a Bobby Marks e Tim MacMahon da ESPN que o Jazz usará o espaço do teto salarial para dar a Markkanen um aumento significativo e extensão de contrato. Esse novo acordo também significa que Markkanen não pode ser negociado antes da linha de negociação de 6 de fevereiro.

Os Warriors não sentem que há uma pressão esmagadora para fazer outra jogada. Atualmente, não há jogadores que estejam “razoavelmente disponíveis” que os Warriors estejam “interessados” e fontes da equipe expressaram que estão contentes com a forma como o elenco está construído — e sentem que já fizeram as jogadas necessárias para melhorar sua temporada decepcionante.

Espera-se que Buddy Hield melhore a produção no ataque na era pós-Klay Thompson dos Warriors. Tim Nwachukwu/Getty Images

Como os novos jogadores dos Warriors se adaptarão após a saída de Klay Thompson?

A saída de Thompson, bem como a liberação de Chris Paul antes que seu acordo de US$ 30 milhões fosse garantido, permitiu que o Golden State ficasse abaixo do limite de imposto de luxo de US$ 178,7 milhões — o que era uma prioridade para o grupo de proprietários do Warriors.

Depois de ter gasto US$ 677 milhões em penalidades desde a temporada 2013-14 e estar em situação de inadimplência em quatro das últimas seis temporadas, uma fonte da diretoria disse à ESPN que ter flexibilidade financeira era “realmente muito divertido”.

Isso permitiu que Anderson e Hield viessem como parte do acordo de sign-and-trade de Thompson (que envolveu seis times) do Minnesota Timberwolves e Philadelphia 76ers, respectivamente. Melton também veio da Filadélfia como um agente livre, assinando uma exceção de contribuinte de nível médio de US$ 12,8 milhões.

O principal atributo que a equipe buscava ao substituir Thompson e Paul era a pontuação, algo que seus três novos jogadores, especialmente Hield, deveriam ser capazes de ajudar.

Desde que entrou na NBA em 2016-17, Hield tem o segundo maior número de 3 pontos durante esse período (1.924), atrás apenas de seu novo parceiro de backcourt Curry (2.154). Os 1.295 arremessos de três pontos de Hield também estão à frente de Curry e Thompson durante esse período.

Hield também lidera a liga em cestas de três pontos desde o início da temporada 2019-20 (1.322) e disse que sente que vai se encaixar nos Warriors.

“Eu assisti esses caras jogarem minha [time] na faculdade, mesmo nos profissionais, quando jogam, são um time divertido de assistir por causa do movimento da bola e da maneira como Steph, Draymond, Andrew [Wiggins] e a maneira como o técnico Steve treina”, disse Hield em julho. “Eu simplesmente sinto que é uma boa combinação, mas tudo leva tempo para aprender. Não deveria ser tão difícil.”

Hield acrescentou que não haverá pressão para substituir Thompson.

“Eu adorava vê-lo ao longo dos anos, ele é especial. A maneira como ele pode ficar quente e a maneira como ele pode mudar o jogo, o jogador de duas vias que ele é, o jogador campeão que ele é”, disse Hield. “Então eu não vejo isso como pressão, mas acho que será divertido apenas estar nesse papel e ver se consigo os mesmos olhares que ele teve.”

Anderson, carinhosamente apelidado de Slo-Mo, tem um jeito estranho e falou sobre sua versatilidade em alternar diferentes posições na quadra. Mas o swingman de 6 pés e 9 polegadas também trará um impulso defensivo. De acordo com o Second Spectrum, os arremessadores adversários registraram uma porcentagem de field goal de 40,7% quando Anderson contestou seu arremesso em 2023-24. Isso o colocou em segundo lugar entre mais de 200 defensores a contestar pelo menos 500 tentativas na temporada passada.

Melton também será confiável para fornecer defesa. Seus números não serão os mais impressionantes, mas os Warriors esperam que ele continue a ser um defensor de perímetro de ponta. Ele foi um dos seis jogadores com média de mais de 1,5 roubos por jogo em cada uma das últimas duas temporadas.

Os Warriors ficaram de fora dos playoffs na temporada passada após uma derrota no play-in para os Kings. Foto AP/Loren Elliott

O que Stephen Curry e Draymond Green acham das mudanças dos Warriors?

Curry, Green e os Warriors chegaram a um equilíbrio sobre o quão envolvidas as estrelas querem estar nas decisões da organização. E vice-versa.

Fontes disseram à ESPN que nem Curry nem Green querem ser “tomadores de decisão final” em relação a movimentos de escalação ou transações. Mas eles querem ser consultados.

“Steph disse, ‘Olha, eu não quero tomar essas decisões'”, disse uma fonte à ESPN. “Isso me coloca em uma posição diferente de todos os meus companheiros de equipe. Eu não quero isso.”

Antes de Thompson finalmente decidir ir para Dallas, ele pediu aos seus companheiros de equipe que não fossem à propriedade em seu nome. Ele pediu que eles não pressionassem a diretoria, ou fizessem lobby por ele para qualquer pessoa na organização. Ele apenas pediu que respeitassem as decisões que estavam sendo tomadas. E eles respeitaram.

Curry e Green serão os primeiros a dizer que é estranho que Thompson tenha ido embora. Antes da corrida do Team USA nas Olimpíadas de 2024 em Paris, Curry disse ao Andscape que ele não “descobriu as emoções ainda”, enquanto Green disse a Cassidy Hubbarth da ESPN durante a liga de verão que ele tem “suprimido suas emoções”.

No entanto, ambas as estrelas se sentem confortáveis ​​e “animadas” com as mudanças que o Golden State fez até agora neste verão, disseram fontes.

O futuro próximo de Green parece definido, já que o jogador de 34 anos tem apenas dois anos restantes da extensão de quatro anos e US$ 100 milhões que ele assinou em 2022.

Curry, 36, tem um contrato que terminaria após a temporada 2025-26, mas é elegível para estender por mais um ano por até US$ 62,2 milhões neste verão. Durante a liga de verão, o gerente geral do Warriors, Mike Dunleavy, disse que “será descoberto” e expressou confiança de que Curry “será um Warrior para o resto da vida”.

Fontes acrescentaram que Curry e Green estão demonstrando confiança de que o que aconteceu nesta offseason pode ajudar o time — desde que o time continue competitivo.

“Eu quero vencer. Vamos colocar dessa forma, é uma maneira longa e prolixa de dizer que se for uma situação em que você é um alimentador de fundo e é só porque você quer ficar lá, eu teria dificuldade com isso”, Curry disse ao Andscape. “Mas eu não acho que essa será a realidade.”

O que o futuro reserva para Jonathan Kuminga, Moses Moody e os outros jovens Warriors?

Junto com Curry, Dunleavy adicionou mais dois nomes que ele queria estender: Kuminga e Moses Moody.

Ambos estão prontos para assumir papéis maiores com os Warriors nesta temporada, junto com os jogadores do segundo ano Podziesmki e Trayce Jackson-Davis, que agora devem permanecer no elenco.

Mas nada será entregue a eles, uma fonte disse à ESPN. Além de Curry e Green, as três vagas restantes na escalação inicial dos Warriors — assim como a rotação — serão consideradas “totalmente abertas” indo para o training camp, disseram fontes.

Tanto Kuminga quanto Moody, que estão entrando em sua quarta temporada na liga, são elegíveis para extensões de cinco anos em outubro. Se nenhum dos dois assinar extensões, eles se tornarão agentes livres irrestritos após a próxima temporada. Kuminga é elegível para assinar uma extensão de cinco anos no valor de até US$ 224 milhões, enquanto o acordo de Moody pode variar de US$ 11 a 13 milhões por temporada.

As conversas sobre as extensões desses jogadores não estão em primeiro plano nas negociações que os Warriors vêm tendo até agora, mas Dunleavy disse: “Essas coisas vão melhorar”.

“Queremos esses caras aqui”, Dunleavy acrescentou. “Acreditamos neles, nós os recrutamos.”

Como Terry Stotts e Jerry Stackhouse se encaixarão na equipe técnica de Steve Kerr?

Os Warriors tiveram que preencher duas vagas em sua equipe depois que Kenny Atkinson saiu para se tornar o técnico principal do Cleveland Cavaliers e a morte do assistente técnico Dejan Milojevic em fevereiro.

Kerr confiou em Atkinson — que já havia treinado o Brooklyn Nets — para desenvolver jogadores jovens, bem como implementar seus esquemas defensivos.

O time agora substituirá a experiência de treinador principal em Terry Stotts e Jerry Stackhouse. Fontes da diretoria disseram à ESPN que “diversificar” a equipe e “trazer sangue novo” era um passo necessário.

O Golden State dividirá algumas das antigas responsabilidades de Atkinson. Stackhouse, que passou cinco temporadas como técnico principal na Vanderbilt, terá um papel na defesa, disseram fontes à ESPN, uma posição que o ex-assistente Mike Brown tinha quando estava com os Warriors.

Stackhouse se juntará ao técnico assistente de longa data Chris DeMarco, que esteve envolvido na formação da identidade defensiva dos Warriors.

Stotts, que passou oito temporadas como técnico principal do Portland Trail Blazers de 2012 a 2021 antes de uma breve passagem como técnico assistente do Milwaukee Bucks na temporada passada, estará mais focado em ajudar o ataque do Warriors. Ele passou uma temporada com o Warriors em 2004 como técnico assistente e é alguém que aqueles dentro da organização sentem que “se encaixa no modelo de treinamento de Steve Kerr”.

Uma fonte disse à ESPN que eles sentiam que Stotts e Kerr eram “espíritos semelhantes” e que Kerr sempre apreciou a perspicácia ofensiva de Stotts e como ele se comunicava com os jogadores.