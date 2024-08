O que você já perdeu nas competições da UEFA nesta temporada

Para a maioria dos fãs de futebol, as competições europeias de clubes desta temporada começarão quando os sorteios das fases de grupos da Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência ocorrerem no final desta semana.

Mas, embora os principais eventos da UEFA possam terminar em brilho, glamour e uma chuva de fitas enquanto os troféus são erguidos com centenas de milhões de pessoas assistindo na TV daqui a nove meses, eles começam em cenários mais modestos.

O torneio da Liga dos Campeões desta temporada começou em Panevazys, a quinta maior cidade da Lituânia, em 9 de julho, apenas 38 dias após o Real Madrid vencer a final de 2023-24 em Londres.

No Estádio Aukstaitija, com capacidade para 7.000 pessoas, o FK Panevezys impulsionou uma vitória de 3 a 0 sobre o HJK da Finlândia em uma cena que dificilmente poderia ser mais distante do Estádio de Wembley. A alegria durou pouco para os lituanos, que saíram da Liga dos Campeões no próximo obstáculo contra o Jagiellonia Bialystok da Polônia antes de perder na Liga Europa para o Maccabi Tel-Aviv.

Aqui estão alguns dos resultados, times e histórias mais interessantes que você já perdeu nesta temporada, provando que o futebol europeu é muito mais do que os nomes conhecidos dos maiores clubes do continente.

O melhor time de pub do mundo

Os queridinhos da primeira rodada da Conference League foram os Bruno’s Magpies. O clube, que foi fundado em 2013 como um time de pub para bebedores no Bruno’s Bar em Gibraltar, chocou o Derry City por 3 a 2 no total, vencendo por 2 a 0 em casa e resistindo a uma reação irlandesa graças a um gol na prorrogação de Evan De Haro no jogo de volta.

“Esta é definitivamente minha maior vitória como treinador e um resultado que ficará comigo por muito tempo”, disse o técnico dos Magpies, Nathan Rooney, à ESPN.

“A velocidade do progresso no clube tem sido inimaginável. A tag de equipe de pub é uma parte importante da fundação do clube e dá aos Magpies uma história única e especial. No entanto, eu vim para fazer a diferença; não apenas para criar uma equipe de pub corajosa com um pouco de sucesso, mas para levar o clube a outro nível.”

A aventura europeia terminou nas mãos do FC Copenhagen, já que os Magpies perderam por 8 a 1 no total para um time que enfrentou o Manchester City na fase eliminatória da Champions League da temporada passada. Mas os Magpies ainda deixaram sua marca, com Olatunde Bayode marcando um gol de consolação no Parken, um estádio com capacidade para 38.000 pessoas, um pouco mais do que toda a população de Gibraltar.

Apesar disso, ainda há esperança de que o Território Ultramarino Britânico na costa sul da Espanha ainda possa ter um time na Conference League propriamente dita nesta temporada. O Lincoln Red Imps tem uma vantagem agregada de 2-1 na segunda partida de quinta-feira contra o Larne, que eles esperam negar a chance de se tornar o primeiro time da Irlanda do Norte a chegar à fase de grupos de uma competição europeia.

Gibraltar, no entanto, é uma metrópole extensa em comparação com a cidade de Vikingur, outro clube pequeno que está acima de seu peso na Europa, apesar de estar nas margens da jurisdição da UEFA. O clube das Ilhas Faroé joga na vila de Norðragøta (população de 640), o menor assentamento a sediar o futebol europeu nesta temporada. O Vikingur venceu o Liepaja da Letônia antes de ser despachado pelo lado belga Gent.

Resultados históricos para pequenas nações

San Marino tem o que é oficialmente a pior seleção masculina do mundo, estando na última posição do Ranking da FIFA desde 2018.

No entanto, houve grandes motivos para comemorar neste verão no microestado cercado pelo norte da Itália, já que um de seus clubes garantiu sua primeira vitória europeia após 13 anos consecutivos jogando em competições continentais.

A La Fiorita virou o jogo e venceu a primeira fase das eliminatórias da Conference League contra o Isloch, clube que ganhou fama brevemente durante o primeiro bloqueio da COVID-19, quando a Premier League bielorrussa era uma das únicas ligas ainda em atividade, atraindo fãs do mundo todo como resultado.

A Fiorita se recuperou de uma derrota por 1 a 0 em casa para empatar a eliminatória na partida de ida, jogou na Hungria devido às sanções contra a Bielorrússia e depois venceu nos pênaltis por 4 a 2.

“É uma honra e um privilégio para nós, clubes de Sammarino, competir com os maiores clubes da Europa, mas isso também exige enormes sacrifícios”, disse Michele Della Valle, secretária geral da La Fiorita, à ESPN.

“Em San Marino, o futebol é um esporte amador e a maioria do elenco e da equipe tem emprego. É difícil, especialmente no verão, equilibrar futebol, emprego e família. Quando passamos da primeira fase, tivemos que ver quem conseguiria folga para jogar na próxima fase e nem todos conseguiram.”

Talvez não seja surpresa que a próxima rodada tenha sido um passo longe demais, já que os azarões foram derrotados por 6 a 1 e 4 a 0 pelo Istanbul Basaksehir, mas o gol de consolação de Nicola Greco na Turquia foi recebido com comemorações jubilosas e um clima de otimismo em relação ao futuro.

“O nível da nossa liga doméstica melhorou, então todos os times sammarineses estão se saindo melhor na Europa”, disse Della Valle. “Estamos em um ponto em que passar da primeira rodada deve ser o mínimo que buscamos.”

Andorra pode ter mais que o dobro da população de San Marino (impressionantes 80.000) e estar 45 posições acima deles no Ranking da FIFA (164º), mas os clubes do principado situado entre a França e a Espanha nas montanhas dos Pireneus também são bodes expiatórios tradicionais na Europa. Mas o Inter Club d’Escaldes mostrou nos últimos anos que não deve ser subestimado.

Eles venceram o Hibernian da Escócia na partida em casa de uma eliminatória da Conference League na temporada passada, e construíram esse sucesso ao massacrar o Velez Mostar da Bósnia por 5 a 1 no mês passado — a maior vitória de um time andorrano na Europa. Na rodada seguinte, eles quase desafiaram toda a lógica para lutar de volta de 4 a 0 para perder por 4 a 3 para o AEK Athens antes de sucumbir por 4 a 0 em casa.

Para alguns forasteiros, o sonho ainda está vivo. Os campeões da Premier League galesa, The New Saints, estão à beira de se tornarem o primeiro time galês a chegar à fase de grupos de uma grande competição europeia. O TNS, que joga em Oswestry, do outro lado da fronteira com a Inglaterra, virou manchete no começo do ano quando foi incorretamente premiado com um Recorde Mundial do Guinness pelo que foi inicialmente considerado uma sequência de 27 vitórias consecutivas. No entanto, descobriu-se que uma dessas vitórias veio por meio de uma disputa de pênaltis, o que tecnicamente conta como um empate, e o recorde foi anulado.

Começando na Liga dos Campeões com uma vitória sobre Decic de Montenegro, derrotas nas mãos de Ferencvaros e do moldavo Petrocub deixaram o TNS para enfrentar o FK Panevezys em uma batalha de dois lados buscando enfrentar a tripla eliminação de todas as três competições na mesma temporada de qualificação. Uma vitória retumbante de 3-0 na Lituânia deixa o TNS em uma posição de comando para se classificar para a Conference League propriamente dita.

A jornada dramática de Noé

Provavelmente o maior conto de fadas da Europa até agora nesta temporada foi o do Noah FC. O clube da Armênia, formado em 2017, é o único time a entrar na Conference League na primeira rodada de qualificação e ainda permanece na competição. Eles contrataram 16 jogadores no verão, mas os jogadores do elenco reformulado parecem ter se encaixado imediatamente.

O drama acompanhou o Noah FC durante toda a campanha. Após uma vitória sólida sobre o KF Shkendija da Macedônia do Norte, eles mostraram estilo para marcar sete gols sem resposta contra o Sliema Wanderers de Malta na primeira partida da segunda rodada. O AEK Atenas os esperava na terceira rodada, e enfrentar o time grego — que chegou à fase eliminatória da Liga Europa em 2018 — parecia uma tarefa assustadora. No entanto, ninguém poderia contar com o goleiro Ognjen Cancarevic marcando para o Noah com um chute longo de sua própria área para marcar um gol crucial na vitória por 3 a 1 em casa. Cancarevic então sofreu apenas um gol na segunda partida para ajudar a garantir o progresso do Noah.

Na primeira partida do playoff, o Noah saiu na frente contra o MFK Ruzomberok da Eslováquia após apenas três minutos, apenas para a partida ser interrompida por um longo corte de energia que mergulhou o estádio na escuridão. Quando os holofotes voltaram, o Noah estava reenergizado e saiu em disparada para uma vitória de 3 a 0, deixando-os à beira da fase de grupos.

Se conseguirem manter suas respectivas vantagens de 3 a 0 na segunda partida de quinta-feira, Noah e o TNS representarão com orgulho os times menos favorecidos da Europa contra clubes grandes como Chelsea, Fiorentina e Real Betis nesta temporada.