O retorno de Ilkay Gündogan ao Man City foi uma ‘surpresa’ – Pep Guardiola

Pep Guardiola admitiu que foi uma “surpresa” ter a oportunidade de recontratar Ilkay Gündogan.

O meio-campista alemão retornou ao Manchester City depois de passar a última temporada no Barcelona.

Gündogan assinou um contrato de um ano no Etihad Stadium com opção de mais um ano e Guardiola disse que a chance de trazer o jogador de 33 anos de volta era “inesperada”.

“Na maioria das vezes, todos os treinadores dizem que tudo pode acontecer na janela de transferências, então esta é a prova real”, disse Guardiola em entrevista coletiva na sexta-feira.

“Foi uma surpresa, inesperada. Nós o conhecemos muito bem; a equipe e os jogadores.

“Sabemos da qualidade que ele jogou no ano passado no Barcelona. Alto, alto nível.

“Não tivemos dúvidas quando a possibilidade foi aberta e estamos felizes por ele estar de volta.”

Gündogan concordou em cancelar os dois anos restantes de seu contrato com o Barcelona para retornar ao City em uma transferência gratuita. Fontes disseram à ESPN que ele também recebeu interesse da Arábia Saudita, mas sua preferência era retornar a Manchester.

Pep Guardiola se reencontrou com seu capitão Ilkay Gündogan, vencedor do tríplice coroa. Marc Atkins/Getty Images

“O importante é que ele quer voltar”, disse Guardiola. “Recebi a mensagem de [sporting director] Txiki [Begiristain] que Ilkay quer falar com você e te ligar. Ele me ligou e perguntou sobre a situação.

“Eu disse sim e agora estamos aqui e ele tem que fazer uma boa temporada.

“A sensação é que ele não vem para se aposentar ou para relembrar boas memórias. Temos tempo para fazer isso no futuro. Agora é hora de calçar os sapatos e fazer o seu melhor.”

Gündogan é a segunda contratação do City no verão, após a chegada do ponta brasileiro Savinho. O clube, segundo fontes, ainda está analisando a possibilidade de trazer outro jogador de ataque antes que a janela feche, mas o relógio está correndo antes do prazo final de 30 de agosto.

“Não sei o que vai acontecer”, disse Guardiola. “Pode acontecer alguma coisa em termos de lesões; espero que não. Agora mesmo, não acho.”