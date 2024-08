O retorno triunfante de Gisele Bündchen: A rainha da Colcci está de volta com força total

Gisele Bündchen está de volta aos holofotes, e ela está trazendo todo o calor. A bomba brasileira, que foi associada ao instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valentesimplesmente deixou todos de queixo caído em uma explosão nova campanha de jeans Colcci que chegou ao Instagram na quinta-feira. Esqueça o hiato dela na passarela-Gisele está de volta, e ela está se certificando de que todos saibam disso.

No clipe curto, mas ardente, o Supermodelo de 43 anos exibe sua figura impecável em uma variedade de roupas ousadas, incluindo um top tomara que caia quase imperceptível combinado com uma minissaia combinando. É um lembrete ousado de que Gisele ainda tem tudoe Colcci também sabe disso – esta campanha marca seu retorno triunfante como embaixadora da marca depois de se afastar das passarelas em 2015.

Gisele Bündchen returns to ColcciInstagram @gisele

Mas não é só a modelagem dela que está fazendo sucesso. Poucos dias antes O retorno de Gisele à Colcciseu ex-marido Tom Brady agitou a internet com uma armadilha de sede própria para celebrar sua 47º aniversário. O NFL a lenda manteve-se enigmática, porém, mantendo-se calada sobre os rumores que circulavam em torno de seu suposto romance com Modelo Brooks Nader da Sports Illustrated.

Enquanto A vida amorosa de Tom tem sido o assunto da cidade, com conexões com estrelas como Irina Shayk e até um aceno de brincadeira de Kim Kardashian durante um Netflix assado, parece Gisele encontrou seu par em Joaquim. O romance do casal teria começado em novembro passado, poucas semanas depois A separação de Gisele e Brady foi um sucesso.

Como uma aula de autodefesa levou a uma conexão profunda com Joaquim Valente e a um foco renovado na saúde mental

A história de amor de Gisele e Joaquim é tão cheia de ação quanto sua carreira. Eles se cruzaram pela primeira vez em Dezembro de 2021 quando matriculou o filho em aulas de jiu-jitsu e decidiu participar da ação. O que começou como uma aula de autodefesa rapidamente evoluiu para uma conexão mais profunda, que Gisele diz alinha-se perfeitamente com sua jornada pessoal em direção ao autoaperfeiçoamento.

O vínculo deles se fortaleceu com o tempo, levando a uma escapadela romântica na Costa Rica com Filhos da Gisele há apenas duas semanas. A química do casal tem sido inegável, fazendo manchetes desde que foram vistos juntos pela primeira vez na Costa Rica, logo após O divórcio de Gisele foi finalizado.

Enquanto Gisele está prosperando tanto pessoal quanto profissionalmente, ela também está se abrindo sobre suas lutas passadas. A supermodelo compartilhou recentemente com PESSOAS como ela lutou depressão severa e um transtorno alimentar na casa dos vinte, época em que ela não percebeu o quanto seu estilo de vida estava afetando-a saúde mental. Um encontro casual com um naturopata a levou a mudar sua dieta e, por sua vez, a retomar o controle de sua vida.

De rainha da passarela para o guerreiro do bem-estar, A jornada de Gisele tem sido tudo menos comum. E com seu retorno impressionante para Colcci, está claro que essa supermodelo ainda está no auge, vivendo a melhor vida ao lado de seu novo amor.