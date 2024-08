O Safety Lewis Cine vira as costas para os Jets e assina com os Bills

BUFFALO, NY — Depois de planejar inicialmente assinar com o New York Jets e se juntar ao time de treino na quarta-feira, o safety Lewis Cine assinou com o Buffalo Bills no time de treino na quinta-feira.

A 32ª escolha no draft de 2022 da NFL pelo Minnesota Vikings foi dispensada por Minnesota na terça-feira após tentativas de trocá-lo sem sucesso.

“Acho que foi só uma mudança de ideia”, disse o gerente geral dos Jets, Joe Douglas, na quinta-feira.

Os Jets esperavam que Cine voasse para Nova Jersey para fazer um exame físico e assinar um contrato, disse uma fonte a Rich Cimini, da ESPN.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Buffalo passou por uma mudança significativa na posição de safety nesta offseason com os titulares de longa data Jordan Poyer e Micah Hyde não estando na lista. Poyer foi liberado nesta offseason e Hyde continua sem contrato e está pensando em se aposentar, embora o gerente geral do Bills, Brandon Beane, tenha dito na quarta-feira que a porta não fechou para Hyde possivelmente retornar e que eles “manterão contato”.

Os safeties do time incluem Taylor Rapp, Damar Hamlin, o novato Cole Bishop, Mike Edwards e Cam Lewis. Bishop (ombro) e Edwards (posterior da coxa) perderam quase todo o training camp e a pré-temporada devido a lesões, mas agora estão voltando a se misturar nos treinos.

Os Bills têm uma vaga aberta no time de treino para um 17º jogador, já que o defensive end Kingsley Jonathan recebeu uma isenção como jogador internacional.

Cine, 24, também tem uma conexão na comissão técnica por meio do treinador de cornerbacks Jahmile Addae, que treinou os defensive backs na Geórgia em 2021.

O safety de 1,88 m e 89 kg sofreu uma fratura exposta na perna esquerda no terceiro jogo de sua temporada de estreia em 2022. Ele jogou 10 partidas em 2023 e lidou com uma lesão na parte inferior do corpo neste verão.

Esta não é a primeira conexão entre os Bills e os Jets esta semana, depois que os Jets negociaram o retornador/cornerback Brandon Codrington e uma escolha de sétima rodada de 2026 com os Bills em troca de uma escolha de sexta rodada de 2026 na terça-feira.