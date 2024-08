O saltador com vara francês Anthony Ammirati recebe oferta de US$ 250 mil de site pornô

Não é um saltador Anthony Ammirati A masculinidade de John pode tê-lo impedido de alcançar a glória olímpica, mas agora pode ajudá-lo a conseguir um grande pagamento… com uma empresa de entretenimento adulto oferecendo ao atleta francês incríveis US$ 250 mil para exibir seu famoso lixo diante das câmeras.

TMZ Esportes obteve uma carta do popular site XXX CamSoda … que estendeu a oferta para a estrela viral do atletismo depois que seu dong atrapalhou e derrubou a trave durante as rodadas de grupo no fim de semana.