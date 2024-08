Ejovem saltador com vara francês Anthony Ammirati tornou-se uma sensação depois que um incidente o impediu de se classificar para a final de seu evento no Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Durante sua tentativa final no sábado, Admire-se conseguiu saltar a altura de 5,70 metros, mas seu pênis esbarrou na barra durante a descida, fazendo com que ela caísse e acabando com suas esperanças.

Este momento no jogos Olímpicosque rapidamente se tornou viral nas redes sociais, parece ter aberto uma porta inesperada para o atleta de 21 anos. De acordo com relatórios exclusivos, Ammirati recebeu uma oferta suculenta de US$ 250.000 da plataforma adulta CamSoda.

“Estou realmente surpreso com toda a atenção que esse incidente recebeu”, disse Ammirati aos nossos repórteres. “Meu foco continua em competir no mais alto nível, mas essa oferta financeira é certamente algo que terei que considerar cuidadosamente.”

Para a parte dele, Daryn Parkervice-presidente da CamSoda, expressou: “Como amante de atividades centradas na virilha, ficaria feliz em oferecer a Anthony até US$ 250.000 em troca de ele exibir seus atributos em uma transmissão ao vivo em nossa plataforma. Acreditamos que seu talento deve ser recompensado, além da arena esportiva.”

Embora Ammirati ainda não tenha tomado uma decisão, esta proposta financeira inesperada pode representar um verdadeiro dilema para o jovem atleta francês, que terá que equilibrar suas ambições esportivas com esta oportunidade lucrativa.